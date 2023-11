La Inteligencia Artificial y la sostenibilidad estarán en la vanguardia del sector durante 2024

Las previsiones de tendencias de Vertiv anticipan un intenso enfoque sobre la IA y la gestión energética La intensa y urgente demanda de capacidades de inteligencia artificial, junto con la creciente presión por reducir el consumo energético, costes y emisiones de gases de efecto invernadero constituyen las principales consideraciones del sector de los centros de datos a medida que se acerca 2024. Tal y como anticipó Vertiv hace dos años, la proliferación de la IA, así como los retos relacionados con la infraestructura y sostenibilidad inherentes a la informática habilitada para la IA, resultan patentes en todo el sector. Pero además, según las previsiones de tendencias para los centros de datos de Vertiv (NYSE: VRT), proveedor global de infraestructura digital crítica y soluciones de continuidad, estas consideraciones mantendrán su importancia durante el año 2024.

"La IA y su impacto posterior sobre las densidades y requisitos de alimentación de los centros de datos se han convertido en las narrativas dominantes del sector", manifestó el Consejero Delegado de Vertiv, Giordano Albertazzi. "Encontrar maneras de ayudar a los clientes tanto a ofrecer soporte para la demanda de IA como reducir el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero, representa un reto significativo que requiere de nuevas colaboraciones entre centros de datos, fabricantes de chips y servidores y proveedores de infraestructura".

A continuación se detallan las tendencias que, según los expertos de Vertiv, dominarán el ecosistema de los centros de datos en 2024:

La IA establecerá las condiciones de las nuevas instalaciones y remodelaciones: el auge de la demanda de inteligencia artificial en todas las aplicaciones está ejerciendo presión sobre todas las organizaciones para realizar cambios significativos en sus operaciones. Las instalaciones heredadas no se encuentran adecuadamente equipadas para prestar soporte a la implementación generalizada de la alta densidad informática que requiere la IA y muchas de ellas carecen de la infraestructura necesaria para la refrigeración líquida. A lo largo del próximo año, cada vez más organizaciones se darán cuenta de que no les basta con añadir pequeñas mejoras y por lo tanto optarán por embarcarse en nuevas construcciones, empleando cada vez con mayor frecuencia soluciones modulares prefabricadas para reducir los tiempos de despliegue. Como alternativa, se recurrirá a actualizaciones a gran escala que cambiarán de manera fundamental las infraestructuras de alimentación y refrigeración. Estos cambios tan significativos presentan oportunidades para implementar tecnologías y prácticas más respetuosas con el medio ambiente, incluyendo la refrigeración líquida para servidores de IA, aplicada junto con la refrigeración por aire para proporcionar soporte a todo el espacio del centro de datos. Expansión de la búsqueda de alternativas de almacenamiento energético: las nuevas tecnologías y enfoques de almacenamiento energético han demostrado una excelente capacidad para integrarse con la red de manera inteligente y ofrecer una respuesta al urgente reto de reducir los arranques de generadores. Los sistemas de almacenamiento de energía mediante baterías (battery energy storage systems, BESS) proporcionan soporte para la demandas de extensión de tiempo de autonomía al alternar las cargas según resulte necesario y durante periodos más largos, además de una integración fluida con fuentes de energía alternativas, como las celdas de combustible o energía solar. Esto minimiza el uso de generadores y reduce su impacto medioambiental. Las instalaciones BESS también resultarán más comunes en 2024, evolucionando gradualmente hacia modelos de "trae la propia energía" (bring your own power, BYOP) que ofrecerán la capacidad, fiabilidad y efectividad de costes necesarias para responder a la demanda generada por la IA. Las empresas priorizarán la flexibilidad: aunque los proveedores de servicios en la nube y colocation intenten centrarse en nuevos despliegues para responder a la demanda, será más común que las organizaciones con centros de datos enterprise diversifiquen sus estrategias de inversión y despliegue. La IA también jugará un papel importante en este sentido, a medida que las organizaciones se planteen la mejor manera de habilitar y aplicar la tecnología al tiempo que buscan cumplir sus objetivos de sostenibilidad. Los negocios empezarán a recurrir a la capacidad in situ para proporcionar soporte para sus IA patentadas, y es posible que los despliegues de aplicaciones perimetrales se vean favorecidos por vientos de cola de la IA. Se anticipa que muchas organizaciones priorizarán inversiones incrementales, confiando considerablemente en soluciones modulares prefabricadas, así como el mantenimiento y servicio para extender la vida de sus equipos tradicionales. Este tipo de servicios podría proporcionar beneficios adicionales, al optimizar las operaciones y liberar capacidad en entornos informáticos que ya operan a su máxima capacidad y al mismo tiempo mejorando la eficiencia energética. Asimismo, las organizaciones podrán reducir las emisiones de carbono de Alcance 3 extendiendo la vida de sus servidores actuales, en lugar de reemplazarlos y deshacerse de ellos. La carrera hacia la nube afronta retos de seguridad: Gartner proyecta que el gasto global en servicios de nube pública aumentará en un 20,4% durante 2024 y la migración masiva a la nube no muestra señales de ralentizarse. Esto ejerce gran presión sobre los proveedores de servicios en la nube para aumentar sus capacidades rápidamente y poder responder a la demanda de IA e informática de alto rendimiento. Por este motivo, continuarán recurriendo a socios de colocation en todo el mundo para materializar esa expansión. Para los clientes de la nube que trasladan cada vez más datos fuera de sus instalaciones, la seguridad constituye un factor esencial y, según Gartner, el 80% de los Responsables de Tecnología planea aumentar el gasto en ciberseguridad y seguridad de la información en 2024. Las disparidades entre legislación nacional y regional sobre seguridad de datos podrían dar lugar a complejos retos de seguridad a medida que los esfuerzos por estandarizar este segmento continúan avanzando. Para obtener más información sobre estas y otras tendencias que impactarán al sector de los centros de datos, se puede visitar: Vertiv.com.