Una obra que desafía la conexión entre destinos, de la mano de Xavier Anguera Correcher

6 miradas en el tiempo, un cruce entre realismo, ficción y conexiones humanas inimaginables.

Inspirado en la teoría de los seis grados, Xavier sumerge en un viaje a través de tiempos y lugares.

Noviembre, 2023

Nacido un 24 de octubre de 1961 en la emblemática ciudad de Barcelona y actualmente residente en Sant Pol de Mar, Xavier Anguera Correcher se consagra como uno de los escritores más prometedores del momento. Su reciente obra, 6 miradas en el tiempo, es la representación exacta de su destreza para mezclar ficción con hechos documentados y sumergir al lector en una travesía literaria sin precedentes.

Aunque Xavier comenzó a escribir de manera más continuada a partir de 2016, fue en 2018 cuando dio vida a su primer blog, en catalán. Desde entonces, su pasión por las letras ha florecido, cultivando un grupo fiel de seguidores que esperan ansiosos cada domingo sus relatos.

En 6 miradas en el tiempo, Xavier toma la esencia de la teoría de los seis grados, que sugiere que es posible conectar a cualquier persona del planeta con solo seis intermediarios. Con esta base, presenta a Gertrud, la protagonista, quien, sin proponérselo, se convierte en el nexo entre personajes y situaciones que, aunque distantes, cobran sentido al cruzarse en la trama.

Esta obra, a pesar de ser considerada por algunos como "realismo fantástico", para Xavier es una serie de microrrelatos conectados con ingenio y diversión. En menos de 100 páginas, el autor logra tejer historias de vida, interacciones entre personajes de diferentes culturas y épocas, e incluso introduce elementos de ciencia ficción que sorprenden y encantan.

Lo que distingue a 6 miradas en el tiempo de un libro convencional es, sin duda, el atrevimiento de Xavier para narrar en tan pocas páginas historias tan ricas y complejas, sin perder detalle ni profundidad. Además, la presencia de un personaje de ciencia ficción aporta ese toque de misterio y fascinación que todo buen libro necesita.

Sobre la posibilidad de una nueva publicación, Xavier comenta que escribir es su adicción, y una vez que se ha sumergido en este mundo, es difícil dejarlo. Aunque su primer libro, Relatant lo quotidià, fue publicado en junio de 2022, su experiencia con 6 miradas en el tiempo ha sido totalmente diferente, y espera que el público pueda percibirlo y apreciarlo.

En cuanto a sus expectativas, Xavier mantiene los pies en la tierra pero con la ilusión de todo escritor: que su obra llegue a tantos lectores como sea posible y que logre emocionarlos, sorprenderlos y, por qué no, inspirar a otros a emprender su propio viaje literario.

Aunque el libro aún no ha sido publicado y no cuenta con opiniones del público en general, dos lectoras iniciales han asegurado que la historia atrapa desde las primeras páginas, y una incluso ha sugerido que podría convertirse en el guión para una película. Sin duda, promesas alentadoras para una obra que promete ser un hito en la carrera de Xavier Anguera Correcher.

Publicar un libro, especialmente uno tan especial como este, es un desafío. Sin embargo, con la guía de Letrame Grupo Editorial, Xavier está listo para enfrentar este reto y compartir con el mundo su talento y pasión por las letras. Una historia que nos recuerda que, a pesar de la distancia y el tiempo, todos estamos conectados de maneras que nunca podríamos imaginar.