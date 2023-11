Repara tu Deuda Abogados cancela 52.000€ en Alcorcón (Madrid) con la Ley de Segunda Oportunidad

Con tres hijos, la mujer se separó de su expareja, que le dejó con todas las deudas Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Alcorcón (Madrid). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº02 de Alcorcón (Madrid) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (Bepi) en el caso de una mujer que había acumulado una deuda de 52.000 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, "se separó de su expareja, que le dejó con las deudas. Además, con sus tres hijos, llegó un punto en el que le fue imposible asumirlo todo. Por este motivo, se tuvo que acoger a la Ley de Segunda Oportunidad para empezar de nuevo desde cero".

Según señalan desde Repara tu Deuda, "España fue uno de los países que más tiempo tardó en incorporar a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata de una herramienta prevista para la cancelación de las deudas de las personas físicas, incluyendo en este punto a los autónomos. De esta forma, en 2015, se cumplía la Recomendación realizada el año anterior por parte de la Comisión Europea. Actualmente ya no es necesario intentar llegar a un acuerdo de pago con los bancos y entidades financieras para poder acogerse a este mecanismo".

A pesar de haber sido aprobada hace ya tiempo, lo cierto es que aún muchas personas desconocen la existencia de la Ley de Segunda Oportunidad y otras inician el proceso con ciertas dudas. Otras no lo empiezan porque no pueden asumir los altos honorarios que les piden algunos abogados o simplemente porque creen que va a ser un proceso demasiado complicado.

Repara tu Deuda ha ayudado desde que se pusiera en marcha en septiembre de 2015 a muchos particulares y autónomos que no sabían dónde pedir ayuda. Esto supone que ha cancelado más de 170 millones de euros de deuda a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas.

Esta legislación ampara a personas en estado de insolvencia al quedar exoneradas de sus deudas si cumplen una serie de requisitos. En resumen, basta con que el concursado no supere los 5 millones de euros de deuda, que actúe en todo momento de buena fe (sin ocultar bienes ni ingresos) y que no haya cometido delitos socioeconómicos en los diez últimos años.

A las personas que no pueden acudir a la Ley de Segunda Oportunidad, el despacho también les ofrece la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es analizar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.