Luis Miguel Manjón (TAG): "Al usuario le preocupa más tener batería y cobertura que la marca del propio móvil"

Manjón, máximo responsable en España de Telco Accessories Group (TAG), la marca del terminal o disponer de muchos minutos para hablar cada vez interesa menos. A las puertas de una nueva edición del Black Friday, las compras de diferentes accesorios serán tan numerosas como las de los propios terminales El número de personas en el mundo que utilizan un teléfono móvil no para de crecer. Sin embargo, los consumidores cada vez usan menos los minutos de los que disponen o se muestran menos interesados por comprar una marca en concreto. Actualmente lo que más interesa es tener una buena batería y un buen cargador en el caso de que se necesite, además de disfrutar de amplia cobertura, ya sea en interior o al aire libre.

Algunos expertos como Luis Miguel Manjón, máximo responsable en España de Telco Accessories Group (TAG), confirman esta tendencia: "Cada vez hay más personas preocupadas por cuánta batería les queda o, si con los megas que tienen podrán conectarse bien gracias a una buena cobertura". Lo de los minutos para poder hablar -sin conexión a Internet- o la marca del terminal por la que se decantan parecen criterios que van perdiendo peso con el paso del tiempo.

Otro de los grandes intereses que muestran los usuarios del móvil es adquirir productos de calidad para que les duren más. En el caso de los accesorios -cargadores, fundas, protegepantallas, cables, baterías, adaptadores, etc.- "hay clientes que prefieren pagar 20 ó 30 euros por un solo accesorio porque saben que por ejemplo el cable de un cargador muy barato se les romperá muy fácilmente. Si ya no se conforman con un modelo más barato es porque les interesa tener batería. Y pagan por ello", añade Manjón.

Por todo ello, expertos del sector de la telefonía móvil como el máximo responsable en España de Telco Accessories Group (TAG), auguran que el próximo 24 de noviembre, cuando se produzcan millones de compras con motivo del Black Friday, muchas de esas compras serán para hacerse con los accesorios más imprescindibles que se usan hoy en día al margen del propio terminal.

Algunos de los modelos de baterías y cargadores que TAG cree que venderá en los próximos días son, por ejemplo, el XB401 Titan, para poder cargar un portátil y diferentes dispositivos a la vez.

Los modelos mencionados refuerzan la idea de que TAG, en su afán de hacer cada día más fácil y duradera la experiencia móvil del usuario, se reinventa y aumenta su flota de accesorios de carga de alta calidad. Centrados en hacer más autónoma la experiencia del usuario, TAG ofrece dispositivos tech imprescindibles para no perder prestaciones ni autonomía en estas próximas Navidades.

Telco acumula ya una experiencia más que contrastada en el sector tech y desarrolla desde hace 12 años todo tipo de accesorios para dispositivos móviles sostenibles para trabajar de manera eficiente desde cualquier lugar. Telco no se frena en su afán de crecer y en los últimos años la firma neerlandesa se ha convertido en Telco Accessories Group (TAG). Que, con enseñas como Just in Case, Xtorm, Gecko Covers, LINQ by Elements y Njord by Elements, aportan al grupo innovación, tecnología y diseño.

TAG tiene una prioridad: la sostenibilidad y durabilidad de sus dispositivos. Así, se combate la reposición y la contaminación innecesaria. TAG fabrica con materiales cada vez más sostenibles como los plásticos GRS de calidad o aluminio 100% reciclado.