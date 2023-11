¿Qué ocurrió en el evento para opositores celebrado en Barcelona por OPOSTIME?

Un importante acontecimiento tuvo lugar el pasado 16 y 17 de septiembre en toda España, que reunió a cientos de opositores para los exámenes de la Administración General del Estado. Ese mismo fin de semana, OPOSTIME realizó un evento en la Sede de Barcelona, un encuentro a cargo de Mel Escribano, la fundadora del proyecto que ayuda a los opositores a aprobar estos exámenes y acceder a trabajar en la Administración Pública en el menor tiempo posible.

Con más de 140.000 solicitudes para los cuerpos de turno libre de Auxiliar, Administrativos y Gestores Civiles, el evento ofició como espacio de inspiración y apoyo para quienes buscan ingresar al servicio público. Mel compartió su experiencia de más de 10 años en la Administración pública, ofreciendo no solo ánimos y recursos prácticos, sino que también compartió un enfoque único para abordar las oposiciones con el método OPOSTIME. En esta entrevista, Mel comparte los momentos destacados del encuentro, sus valiosos consejos y cómo está transformando la preparación para las oposiciones.

¿Cuál fue la inspiración detrás de la organización del evento OPOSTIME en Barcelona el mes pasado? ¿Cuál fue el propósito principal del evento y qué esperaba lograr con él?

La principal inspiración por la que organicé el evento, fue para ir a motivar y apoyar a los opositores a las puertas de los exámenes estatales más multitudinarios que se han celebrado. Los exámenes de la Administración General del Estado (en adelante, AGE), se hacen a la vez en todas las Comunidades Autónomas. Había más de 140.000 solicitudes solo para los cuerpos de turno libre de Auxiliar, Administrativos y Gestores Civiles, entre otros cuerpos convocados ese día. Estuve en la Sede de Barcelona dando ánimos a los cientos de Opotimers que se presentaban ese día, habiendo estudiado con mis libros resúmenes. Estuve con mi equipo regalando el bolígrafo OPOSTIME de la suerte y a la salida les esperé con un catering para su descanso. Realicé ponencias exclusivas, estuve firmando libros a los Opotimers que se acercaron al evento, muchos de ellos venían a conocerme en persona, pero me siguen en redes sociales desde hace tiempo. Fue muy emocionante para mí.

¿Cómo contribuyó el evento a la experiencia de los opositores?

Muy positivamente, es un mundo muy desconocido, la gente tiene miedo, me dedico a dar consejos para ahorrar tiempo. Para las personas que vinieron a las ponencias que realicé después de los exámenes, tanto en la cafetería SantaGloria como en el Hotel Sofía de Barcelona, fue muy revelador, gracias a mi pasión, vocación y experiencia por la Administración pública de más de 10 años, tengo una visión un tanto inusual. Por lo que les abro los ojos, soy luz en su camino, les hago saber que otras formas de opositar y aprobar en menos tiempo es posible. Por ejemplo, la ciudadanía no sabe que con mis libros resúmenes, en menos de 150 hojas tiene todo el temario, para presentarse y aprobar los miles de plazas que están saliendo en Ayuntamientos locales y a la vez a las plazas de AGE, lo que yo llamo Combo AGE + Local.

El evento incluyó charlas exclusivas, dinámicas grupales y sorpresas. ¿Cuáles fueron los momentos destacados del evento?

Las 2 ponencias principales del sábado y el domingo al mediodía llenaron las salas, que todo el mundo escuchara atentamente lo que les estaba explicando, que hicieran preguntas, me hizo sentir muy agradecida. Aunque para mí, el mejor momento fue mi primera firma de libros de los resúmenes de temario común para opositores a la Administración General, que han sido número 1 en ventas en Amazon de su categoría. Cuando las personas lo descubren se maravillan de los finos que son, puesto que están acostumbrados a grandes volúmenes de leyes, un sin fin de páginas y con los Resúmenes Opostime en menos de 150 páginas ya pueden aprobar una oposición, así como hice yo y están haciendo cientos de opotimers.

¿Compartiría algunos consejos clave discutidos en estas charlas, en relación con la posibilidad de trabajar en la Administración Pública en menos tiempo con el método OPOSTIME?

Claro, el tema más debatido son los procesos de estabilización, la mayoría de personas no se presentan y son una excelente oportunidad para entrar a trabajar en la Administración, incluso sin hacer exámenes. Piensan que son para regalar la plaza, pero lo que no saben es que si no se presentan están perdiendo oportunidades, porque el secreto para el éxito es estar en el máximo de bolsas posible, es la forma más rápida de entrar a trabajar de funcionario y los procesos de estabilidad brindan esta opción porque son más fáciles en todos los sentidos, son de turno libre y se puede presentar cualquier persona. Estamos en un período excepcional con las mayores ofertas de empleo público de la historia.

¿Puede hablarnos sobre cómo lograron inspirar a los participantes y motivarlos en el camino de las oposiciones?

Doy a conocer el método OPOSTIME, con el que yo he aprobado más de 20 oposiciones, algo que no cuenta nadie, ni siquiera las Academias o los preparadores, la mayoría de personas solo se presentan a AGE porque es lo que todo el mundo recomienda, parece a simple vista haber más plazas y más oportunidades, pero se olvidan de algo muy importante, la Administración Local, de la que nadie habla, y a mí me gusta hacer difusión de ella y de sus oportunidades. Revelando lo que nadie sabe; que con un mismo temario, el mismo que estudiaron para los exámenes de AGE, se pueden presentar a muchas oposiciones más. Como hice yo, después de años analizando cientos de bases, encontré el temario más preguntable, con el mismo esfuerzo maximizaba mis probabilidades de trabajar en diferentes ámbitos de la administración pública.

¿Qué feedback ha recibido de los participantes del evento OPOSTIME?

Después del evento, tuve un aluvión de personas que me contactaron por todos los canales, por Instagram, Patreon, correo y por mi web. Me dieron infinitamente las gracias y me hacían cintos de preguntas cada día. Solo recibo palabras de agradecimiento día tras día, lo cual me hace sentir muy feliz. Me explican que les ayudé mucho, que ya se están presentando a otras oposiciones gracias a mí, ampliando así el radar en su búsqueda. Que mis resúmenes les están siendo de gran ayuda. Descubrieron un nuevo camino y que aprobar en menos tiempo es posible. Dándole las herramientas para encontrar esas convocatorias de las que no se hace difusión, gracias al MAPA OPORADAR que he creado. Testimonio en Google: “El evento me pareció muy aclarador para poder empezar a plantearte hacia qué dirección ir. Y el hecho de tener el temario resumido ayuda un montón”, Inés.

Hablemos sobre el OPORADAR, ¿cómo funciona y cuál es su principal objetivo? ¿Cómo ha sido la respuesta de los opositores a este servicio?

Detrás del Mapa Oporadar, que publico en mis redes sociales semanalmente, hay un montón de trabajo para ahorrar tiempo a los opositores. Se puede encontrar bajo suscripción en Patreon y es un excel donde aparecen categorizadas todas las plazas que se publican diariamente en el BOE, indicando plazos, tipos de convocatoria, municipio, etc. Para mí, es una herramienta brutal que, juntamente con los resúmenes OPOSTIME, permite ahorrar mucho tiempo a los opositores. Soy yo quien entro cada día en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para recoger todas las ofertas a la Administración Local, no solo de Administración General (conserjes o subalternos, auxiliares, administrativos y técnicos), también de Administración Específica (como, por ejemplo, policía local, educadores sociales, trabajadores sociales, arquitectos y un sin fin de oposiciones en este ámbito, incluso hasta de cocineros o servicio de limpieza, que muchos ni se plantean que hay oposiciones de ello). Así, de una forma fácil se puede filtrar por municipio, provincia y comunidad autónoma, pero también por tipo de proceso selectivo según las preferencias (concurso, concurso-oposición, oposición). Sí, en la Administración Local hay procesos de solo oposición, que muchas personas lo desconocen.

¿Qué otros recursos brinda OPOSTIME a los futuros opositores?

Recientemente, he lanzado el 15 de noviembre un nuevo formato llamado OpoMentory, consiste en mentorías grupales para resolver esos miedos y dudas iniciales que no les dejan avanzar. Teniendo en cuenta la situación personal de cada uno y junto a mi experiencia, les ayudo a encontrar de una forma efectiva la mejor opción para ser funcionario en el menor tiempo posible. Después de recibir cientos de consultas de Opotimers que se sienten perdid@s, que no saben cómo iniciarse, les ayudo a poner foco y conseguir esa claridad que les falta para tomar acción, junto con la información y materiales que necesitan para empezar en este camino y cumplir su sueño, ser funcionari@s.

Como mentora con una larga trayectoria en el sector público, ¿qué consejo le daría a los opositores que buscan alcanzar sus metas en la administración pública?

Vivimos en un mundo de desinformación, en internet cada día cuesta más encontrar información de calidad y/o profesionales de verdad. Recomiendo que busquen a profesionales del sector en su ámbito específico, sobre todo para ahorrarse tiempo y no cometer los mismos errores que hemos cometido todos cuando somos opositores primerizos. El primer error que cometemos todos es no tomar consciencia de en qué punto nos encontramos antes de empezar a opositar, se ha de compaginar con la propia vida, la planificación vital es muy necesaria y es por donde yo recomiendo empezar, la toma de consciencia. Para ello se ha de conocer los costes de opositar, los tiempos medios desde el inicio hasta conseguir una plaza y nuestros objetivos vocacionales, para poder tomar la decisión correcta sobre qué camino seguir, marcar un objetivo y lanzarse con determinación hasta conseguirlo. El segundo error más común es no informarse correctamente, es muy importante primero dedicar tiempo a informarse sobre qué es la Administración pública, cuáles son tipos de plazas y procesos que existen desde una perspectiva global. No quedarse con lo primero que nos dicen que es la mejor opción. Se tiene que hacer un análisis exhaustivo y adaptarlo juntamente a la toma de consciencia anterior, para tomar la decisión correcta sobre a qué opositar. El tercer error que cometemos todos es empezar a estudiar sin haber analizado todo lo anterior, cuando no sabemos ni siquiera a qué ámbito nos presentamos. Esto es lo último que hay que hacer, porque cuando llevemos un tiempo estudiando podemos perder la motivación, o preguntarnos si el camino en el que estamos es el correcto o bien hemos perdido el tiempo y hemos de cambiar la dirección de nuestro camino. Muy muy resumido, son necesarios tratar estos cuatro pilares para superar las oposiciones con éxito y ser funcionari@ en el menor tiempo: tomar consciencia, informarse, definir un método y ponerse a estudiar. Estos 4 pilares del opositor salen detallados en el nuevo libro en el que estoy trabajando, La Guía del Opositor, donde explico y resuelvo todas las dudas que salen al iniciarse y por dónde comenzar. ¡Espero que esté publicado en enero 2024!

¿Dónde pueden encontrarte otros opositores o personas que quieran empezar a opositar?

Pueden encontrar toda la información en OPOSTIME, en instagram @Opostime, también tengo un grupo de Telegram público para opositores, y creo contenido gratuito en redes sociales como Instagram, TikTok y YouTube, que es de gran ayuda para opositores de Administración General. Muchas gracias por la entrevista y dar así difusión a la función pública. En los próximos 5-10 años se prevé que se jubile el 50 % de los funcionarios y hace mucha falta renovar las plantillas. Ahora es el mejor momento para empezar a opositar y crear juntos una administración pública de calidad, que es la base de una sociedad mejor.

La entrevista con Mel Escribano, la fuerza motriz detrás de OPOSTIME, da cuenta de su compromiso con la comunidad de opositores. El evento OPOSTIME celebrado en Barcelona fue un catalizador para la motivación y el apoyo en la ardua travesía de las oposiciones, que dio lugar a promover el innovador método de Mel Escribano, desvelando un camino menos convencional, pero más eficiente, para aprobar.