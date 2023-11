Las grandes celebraciones encuentran en Flavia una buena propuesta de restaurante italiano en Madrid

El barrio de Salamanca es uno de los espacios icónicos de Madrid.

En este distrito hay grandes bulevares del siglo XIX que agregan glamour al paisaje urbano. Además, en sus calles y avenidas es posible encontrar boutique de diseñadores de primer nivel, galerías de arte y restaurantes de lujo.

Con respecto a esto último, una de las propuestas gastronómicas destacadas en esta área es la de Flavia. Este restaurante italiano Madrid destaca por su oferta de pasta fresca artesanal y pizzas de masa madre, entre otras preparaciones. Este local pertenece al Grupo Flavia, que dispone de otros restaurantes ubicados en distintos puntos de la capital y de España.

Flavia es un restaurante italiano único en Madrid El concepto de restaurante y cocktail bar de Flavia resulta superador. En parte, esto se debe a que ofrece una carta con auténticas comidas italianas que se elaboran en casa con productos italianos importados, así como con ingredientes locales de alta calidad. Además, hacen las pastas y masas desde cero, lo que le aporta un plus a la experiencia. Pero eso no es todo, el restaurante también cuenta con un horno de leña tradicional, por lo que el sabor es auténticamente italiano. Por otro lado, en el bar de este local es posible disfrutar de cócteles especiales y exclusivos que son preparados por un barman experto.

Flavia no solo es un restaurante y un bar de alto nivel, sino que también funciona como espacio de eventos y acontecimientos importantes. En este sentido, el equipo de este local ofrece soluciones a medida para realizar cumpleaños, celebraciones y eventos corporativos, entre otras opciones. Por lo que es el restaurante idóneo para celebrar comidas o cenas navideñas en Madrid, ya sea con amigos, familiares, o incluso con compañeros de trabajo.

En cuanto a la oferta gastronómica, Flavia dispone de un completo menú de entrantes, pizzas y pastas de estilo italiano. Esto se completa con ensaladas, postres y distintos platos de carne y pescado. Otro de los elementos destacados de este restaurante es que la mayoría de las preparaciones se pueden pedir sin gluten. Por lo tanto, quienes son alérgicos pueden encontrar una amplia y variada oferta de comida italiana. Este local está ubicado en la calle Gil de Santivañes 2, a pocos metros de la Puerta de Alcalá.

¿Con qué otras propuestas cuenta el Grupo Flavia? Grupo Flavia cuenta con un restaurante en el Puerto Deportivo Aguadulce de Almería. En uno de ellos, Porto by Flavia, es posible disfrutar de las preparaciones de cocina italiana que identifican a esta marca. Tanto las elaboraciones clásicas que se pueden encontrar en el Flavia original, como algunas novedosas, que solo se pueden encontrar aquí.

