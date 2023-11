Adquirir puertas rápidas para la industria de la alimentación en ASSA ABLOY

Las plantas de procesamiento de alimentos necesitan cumplir con distintos requisitos de seguridad y calidad en sus espacios para garantizar los estándares de su producción. Por ejemplo, es importante contar con las puertas automáticas que se ajusten a las necesidades de los recintos donde se procesan alimentos.

De esta manera, es posible disponer de la protección contra corrientes de aire y factores como la humedad. A su vez, esto sirve para evitar la presencia de contaminantes.

Para alcanzar estos objetivos y alcanzar un alto estándar de higiene, es posible recurrir a las puertas que diseña, fabrica e instala la empresa ASSA ABLOY. Esta firma dispone de puertas rápidas de procesamiento de alimentos que combinan un sellado perfecto con un funcionamiento de alta velocidad.

Características de las puertas automáticas de ASSA ABLOY para procesamiento de alimentos Los productos que fabrica esta compañía requieren de muy poco espacio para su instalación y pueden equiparse con ventanas para disponer de más iluminación natural. Además, todas estas puertas cuentan con un sistema de salida antipánico y un motor accionado por un convertidor de frecuencia que garantiza la fiabilidad.

En particular, el modelo de puerta ASSA ABLOY HS9120GHY es ideal para aberturas de tamaño mediano y funcionan a alta velocidad, por lo que se mejora el flujo de tráfico. Además, al disponer de un sellado eficiente, se contribuye al ahorro de energía y a la higiene. Especialmente diseñada para aplicaciones en entornos con altos niveles de humedad o corrosivos.

En cuanto a los materiales, esta puerta se fabrica en acero inoxidable y cuenta con certificación HACCP International. Se trata de un producto que se integra fácilmente en las operaciones de una planta de procesamiento de alimentos, garantizando tanto higiene como seguridad. Con respecto a la seguridad, esta puerta tiene una cortina de luz que cubre el ancho total, que al detectar algún obstáculo detiene el cierre de inmediato. Adicionalmente, el sistema de salida antipánico y reinicio automático garantizan la reintroducción de la lona de la puerta. De este modo, se reduce el tiempo de inactividad tras un impacto.

Por otro lado, para garantizar un máximo nivel de higiene, este producto cuenta con un sistema de apertura spot on que no necesita de contacto para operar. También es posible incluir una cortina de puerta opcional para reducir ruidos y pérdidas de energías entre distintas áreas de producción.

Puertas automáticas para hostelería y comercios minoristas Otra opción dentro del catálogo de esta empresa es la puerta rápida de procesamiento de alimentos ASSA ABLOY RR3000. Este producto resulta adecuado para locales de hostelería o comercios minoristas que tienen plantas de producción de alimentos en sus instalaciones. Su diseño de acero inoxidable y sellado hermético proporciona protección superior contra contaminantes. Además, son fáciles de limpiar.

Con las puertas automáticas que ofrece ASSA ABLOY es posible garantizar la seguridad e higiene de una planta de producción de alimentos.