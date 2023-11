El Festival Adapta Book Madrid cerró su segunda edición con una amplia programación y la presentación de dieciséis obras literarias y dramatúrgicas ante el sector audiovisual

Adapta Book Madrid, punto de encuentro entre el sector editorial, teatral y audiovisual para la conexión profesional en torno a las adaptaciones literarias y dramatúrgicas a diferentes formatos (largometrajes cinematográficos, series de ficción y nuevos contenidos digitales), se ha celebrado del 13 al 16 de noviembre de 2023 en varios espacios y centro culturales de la capital, organizado por Culturia y la plataforma Adapta Market, con la financiación del Ayuntamiento de Madrid Adapta Book Madrid, punto de encuentro entre el sector editorial, teatral y cinematográfico para la proyecciónde jóvenes autoras/es y guionistas locales, se ha celebrado del 13 al 16 de noviembre de 2023 en distintos espacios y centros culturales de la capital, como la Biblioteca Municipal Iván de Vargas, la Escuela Universitaria de Artes TAI, Centro Cultural Galileo, Palacio de Longoria (sede SGAE) y Casa de las Alhajas (Auditorio Team Labs).

El Festival ha tenido como premisa el diálogo interdisciplinar entre el sector literario, teatral, el cine y el audiovisual, terminando su última jornada con la presentación en exclusiva de las diez obras literarias y las seis obras teatrales en sesiones Pitch the Book y Pitch a Escena, respectivamente, para la evaluación de oportunidades de negocio.

Adapta Book Madrid está impulsado por la consultora y productora cultural Culturia, y la plataforma Adapta Market, con la financiación del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid y la colaboración de Netflix, Madrid Film Office, la Biblioteca Municipal Iván de Vargas, SGAE, Escuela Universitaria de Artes TAI, CIMA, Corporación Catalana de Medios Audiovisuales 3CAT y Scenic Rights. La sección Adapta Escena Madrid es una actividad promovida por el Consejo Territorial de SGAE en Madrid.

Adapta Book Madrid facilita la conexión profesional en torno a las adaptaciones literarias y teatrales a diferentes formatos como largometrajes cinematográficos, series de ficción y nuevos contenidos digitales. Asimismo, busca potenciar la ciudad de Madrid como referente en el desarrollo de adaptaciones que contribuyen a la producción audiovisual.

Durante su segunda edición se han programado conferencias, proyecciones, exhibición de casos de estudio, laboratorios, talleres y una nueva sección enfocada en el sector teatral, con la finalidad de conocer de cerca la experiencia del proceso de adaptación de la mano de sus creadoras/es, guionistas, directoras/es, y productoras/es. Entre los cineastas, personalidades y ejecutivos que han participado como panelistas se encuentran Félix Viscarret (guionista y director), David Muñoz (guionista), Teresa Carril (guionista, directora y productora), Estíbaliz Burgaleta (guionista), Ignacio Díaz (Scenic Rights), Nieves Fernández Blanco (RTVE), Elena Bort (DeAPlaneta), Mariela Besuievsky (Tornasol), Carlos Vila (guionista), Jon Arretxe (escritor), Daniel Gascó (crítico de cine, profesor y programador cultural), Carlos G. Heredero (Caimán, Cuadernos de Cine) y Annabelle Aramburu (MAFIZ Málaga), entre otros/as.

La agenda se ha complementado con actividades de networking y las obras participantes tienen acceso gratuito a Adapta Market, plataforma web que impulsa las adaptaciones.

Adapta Escena Madrid

La sección Adapta Escena, promovida por el Consejo Territorial de SGAE en Madrid, fue una de las grandes novedades de la segunda edición de Adapta Book Madrid, con una programación de actividades para la difusión del trabajo de autoras/es teatrales e impulso de la relación entre el sector teatral y audiovisual. Participaron Rafael Cobos López (autor teatral y guionista), Juanma Romero Gárriz (dramaturgo), Bernardo Sánchez Salas (investigador y docente), Jordi Casanovas (dramaturgo y director), Esther Dueñas (TVE3) y Albert Sagalés (Diagonal TV).

El último día del Festival se celebraron las dos jornadas de pitch de los diez libros y seis textos dramatúrgicos seleccionados para la valoración de oportunidades de negocio, con una presentación exclusiva de sus autoras/es y/o representantes de las obras ante diferentes profesionales de la industria cinematográfica y audiovisual.

Pitch the Book

En la jornada Pitch the book participaron diez obras literarias de autoras y autores locales menores de 35 años, seleccionadas en convocatoria pública, que fundamentan su escritura a partir de la experimentación y aproximación a nuevos formatos y estilos, generando imaginarios y abordando temáticas diversas, novedosas e inclusivas.

Las obras literarias que formaron parte de Pitch de Book 2023 han sido Antes de que caiga el telón (Plataforma Neo), de Gema Cantos; Gazania (Roomie Ediciones), de Sofía Parra; Imperio (TBR Editorial), de Iria G. Parente y Selene M. Pascual; La noche que perdí a La Chica del Pop (Penguin Random House Grupo Editorial), de Adriano Moreno Abellán; Leo y Robert. Antes de tiempo (Penguin Random House Grupo Editorial), de Marcos Bueno; Llévame a cualquier lugar (Plataforma Neo), de Alice Kellen; Por verte sonreír (autopublicación), de Esmeralda Romero; Solo queda el verano (Editorial Egales), de Alex Ygoa; Tierra yerma (Círculo Rojo), de Paulo García Conde; y Tres días de enero (Ediciones Versátil), de Noelia Hontoria.

Pitch a Escena

En Pitch a Escena, acción promovida por el Consejo Territorial de SGAE en Madrid, participaron seis obras dramatúrgicas escritas y estrenadas por autoras/es socias/os de SGAE: Arde ya la yedra, de Francisco Javier Suarez Lema; Clic (Cuando todo cambia), de Itziar Pascual y Amaranta Osorio; Gólosa, de Ángel Velasco; Hasta Palomares, de Adrián Perea; Inquilino (Numancia 9, 2ºA), de Paco Gámez; y La omisión del si bemol tres, de Denise Despeyroux.

Balance Adapta Book Madrid y novedades para la edición de 2024

El evento cerró con una agenda de reuniones one to one entre los participantes y destacadas productoras y otros agentes del sector del cine y el audiovisual en la búsqueda de su posible adaptación al cine, la televisión y las plataformas.

Se llevaron a cabo alrededor de un centenar de reuniones one to one, con compañías como 11 Varas, Buendía Estudios, Capitán Araña, Diagonal TV, Eye Slice Pictures, Filmakers Monkeys, Fonte Films, La Zona, Liteo PC, Mare Films, Morena Films, Nadie es Perfecto PC, Secuoya Studios, Scenic Rights, Tu Luz y mi Calma, Warner ITVP y Woo Films/Noc Noc Cinema.

Para las autoras/es y editoriales participantes, su participación en Adapta Book Madrid ha sido muy positiva: "Estamos muy contentos de haber sido seleccionados para presentar nuestras obras y conectar con el mundo audiovisual, que para autores jóvenes y de otras disciplinas como el teatro, podemos llegar a tener más complicado el acceso a esta industria, por lo que iniciar conversaciones con productoras y de larga trayectoria es para nosotros muy provechoso y una oportunidad única", han expuesto.

Del mismo modo, los productores y productoras asistentes -muchos de ellos/as ya acudieron a la primera edición y han repetido experiencia- han valorado favorablemente iniciativas como ésta: "Estos encuentros son imprescindibles para conocer en primer orden la cantera de generaciones con nuevas voces y temáticas que quieran empezar a contactar con la industria audiovisual. La selección de obras literarias de este año ha sido bastante variada y la incorporación de obras teatrales ha sido todo un acierto", han mantenido.

Los organizadores de Adapta Book Madrid resaltaron los excelentes resultados de esta segunda edición, con la mirada puesta en lo que será la tercera en 2024.

Joana Chilet, directora Adapta Market, declaró en la clausura que "hacer un evento como Adapta Book en este momento es muy necesario porque se están demandando contenidos y lo que hacemos es proporcionar a la industria nuevas historias basadas en literatura o en obras teatrales. El Festival nace en Valencia desde Adapta Market, que recientemente ha celebrado la cuarta edición y desde hace dos años se ha generado esta cita de industria en Madrid, gracias a la colaboración con Culturia, con el objetivo de que estas obras puedan llegar a ser adaptadas. Han sido cuatro días muy intensos, pero muy fructíferos, que culminan con la parte de mercado en las reuniones entre autores/as y agentes del sector cinematográfico y audiovisual. El escaparate de las obras participantes a nivel internacional se establece a través de la plataforma Adapta Market, por lo que se continúan formando sinergias entre la literatura, el teatro y el audiovisual generadas a partir de este espacio".

Florencia Martini, coordinadora de Adapta Book Madrid, ha afirmado que "este año hemos ampliado la programación añadiendo nuevas acciones y otras vinculadas al ámbito teatral, gracias a la Fundación SGAE y de nuevo al inestimable apoyo del Ayuntamiento de Madrid. Se ha dado la posibilidad de conocer de cerca el proceso de adaptación de creadores/as, autores/as, guionistas y directores/as a través de sus propios testimonios e intervenciones, tanto en los talleres, como en los workshops y en los casos de estudio, donde se han compartido detalles y documentos de trabajo, algo muy valioso para quien está aventurándose en la práctica de la adaptación".

Germán Mori, director de Adapta Book Madrid, mostró su satisfacción al término del Festival: "Tras la experiencia de la primera edición, este año queríamos seguir en el camino de las adaptaciones literarias al cine y como novedad incluir las obras dramatúrgicas para poner en valor también estos textos y facilitar su conexión con la industria audiovisual. Hacer que autoras y autores se encuentren con productoras audiovisuales y que haya una fórmula donde puedan surgir historias que veamos en las pantallas". Y adelantó: "Nuestro propósito es mantener los acuerdos con las actuales entidades colaboradoras y sumar otros nuevos para aumentar el número de actividades, así como la posibilidad de entregar diferentes incentivos a autoras y autores participantes. Como primicia de la próxima edición, podemos anunciar ya que vamos a incorporar las adaptaciones de cómics y videojuegos a las pantallas cinematográficas y audiovisuales".