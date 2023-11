Proyectos paralizados o anulados por falta de traducción, una situación que viven muchas empresas

Ya se sabe que el tiempo y los recursos económicos están directamente relacionados. El factor tiempo es crucial en el mundo de cualquier compañía.

Una empresa que cuenta con recursos económicos o potentes inversores puede contratar una fuerza comercial y las mejores tecnologías para crecer más rápido que otras. Y, además, puede expandirse a otros mercados porque tiene los recursos necesarios para traducir su presencia corporativa a otros idiomas. A la inversa, la falta de recursos ralentiza los proyectos empresariales, sea por falta de personal o por falta de presencia multilingüe. No son pocas las empresas que finalmente toman la decisión de no ir a una feria porque su material no estaba traducido a tiempo o de no participar en una licitación internacional por la inversión que requiere en traducciones o bien porque no era posible disponer de las traducciones a tiempo. Para la organización eficiente de proyectos con poco plazo o urgentes, lo más recomendable es recurrir a una empresa especializada en traducción y documentación multilingüe, ya que dispone de la estructura necesaria para ello. Una de las más veteranas del sector, Intertext, aborda el desafío de las traducciones urgentes con una sólida base de recursos y experiencia. Ofrece servicios lingüísticos en una amplia variedad de idiomas y es reconocida en diversos ámbitos como son la traducción técnica, científica, jurídica, financiera, institucional y publicitaria.

Traducciones urgentes, plazos que no contemplan la espera

Una traducción urgente se refiere a la traducción de un documento o incluso un gran volumen de texto que debe entregarse en un plazo muy corto. La necesidad de traducciones urgentes puede surgir por diversas razones, como la presentación de documentos legales, contratos comerciales, manuales técnicos para un lanzamiento de producto o comunicaciones vitales que requieren ser comprendidos por un público que habla otro idioma en un tiempo limitado. Estas traducciones son esenciales para mantener la continuidad de los negocios, cumplir con plazos legales, facilitar la comunicación global y abordar situaciones que requieren una respuesta rápida y efectiva.

La urgencia de las traducciones a menudo se relaciona con cuestiones críticas en entornos profesionales, gubernamentales o comerciales. La capacidad de entregar traducciones precisas y confiables en un corto período de tiempo es crucial para evitar retrasos, garantizar la comprensión precisa de la información y tomar decisiones informadas. Por lo tanto, las traducciones urgentes son una parte integral de la comunicación global y desempeñan un papel esencial en el mundo contemporáneo.

Evaluación de traductores

La fortaleza de Intertext radica en su extensa base de datos de traductores nativos, que supera los 400 profesionales evaluados. Este vasto recurso asegura la disponibilidad de expertos para diversos proyectos, incluso aquellos que deben ser abordados con urgencia. Al disponer de muchos traductores especializados en una variedad de campos, es capaz de formar equipos de trabajo altamente cualificados.

Para cumplir con plazos ajustados, emplea herramientas tecnológicas y sistemas eficientes. La segmentación por campo de especialización permite reunir a traductores con conocimientos específicos y acelerar la traducción sin sacrificar la calidad. La empresa también utiliza sistemas informáticos avanzados, automatizando y agilizando las etapas del proceso de traducción.

Memorias de traducción en tiempo real e inteligencia artificial

Otro recurso valioso es el acceso a memorias de traducción compartidas en tiempo real. Esta característica fomenta la colaboración entre los gestores, traductores y revisores, lo que permite mantener la coherencia del texto y reducir el tiempo requerido para llevar a cabo las traducciones.

En determinados casos, la posedición de textos pretraducidos con inteligencia artificial o motores de traducción preentrenados permite afrontar el desafío de suministrar la traducción de grandes volúmenes de información en tiempo récord, sin perder la fiabilidad necesaria para el proyecto. Gracias a ello, muchos clientes de la empresa han conseguido participar en licitaciones o concursos internacionales que antes eran impensables.

El desafío de las traducciones urgentes implica una comunicación cercana y efectiva con el cliente. Intertext reconoce que en el triángulo de precio, calidad y plazo, la comunicación y coordinación con el cliente son especialmente importantes para alcanzar los resultados esperados. La empresa se esfuerza en asesorar a los clientes, teniendo en cuenta la finalidad del texto, el volumen y la calidad deseada.

De esta manera, se puede decir que Intertext es una empresa consolidada en el campo de la traducción que aborda las traducciones urgentes con un enfoque en recursos humanos y tecnológicos. Su amplia base de datos de traductores nativos, sistemas avanzados y comunicación cercana con el cliente les permite cumplir con plazos ajustados y ofrecer traducciones de alta calidad. La combinación de experiencia, eficiencia y recursos tecnológicos les coloca en una posición aventajada para acometer proyectos de traducción urgente con la máxima fiabilidad.