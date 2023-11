Externalización de la prospección de leads B2B, ¿cómo se hace?

El trabajo de prospección consiste inicialmente en identificar empresas que encajan con un perfil de cliente ideal (ideal customer profile en inglés), recopilar los datos de contacto de los responsables, concretamente teléfono y email, y seguidamente conectar para iniciar una conversación.

La externalización de la prospección B2B consiste en contar con una empresa como Otomatico que ofrezca un flujo continuo de oportunidades calificadas B2B.

Cómo empezar conversaciones con clientes ideales Con un enfoque a un nicho o industria concreta el perfil de cliente suele estar bastante claro y, por tanto, los mensajes al comunicar con clientes potenciales suele ser más sencillo. Perfilar un cliente ideal consiste en definir la industria, tamaño de la empresa por facturación o por número de empelados y cualquier criterio con base en la naturaleza del negocio.

Conversaciones con interés Recibir clientes interesados dado que un SDR o especialista en prospección ya ha iniciado la conversación por la persona, es exactamente a lo que se dedica Otomatico.

Simplemente, dedicarse a desarrollar conversaciones avanzadas y cerrar clientes suena a un escenario ficticio, pero las empresas especializadas en prospección, se dedican a crear ese escenario para el equipo de ventas.

Sales Development como estrategia de captación El trabajo de captación no solo consiste en enviar un primer correo y esperar a tener suerte. Consiste en trabajar las comunicaciones con cada cliente y hacer un seguimiento constante para poder generar interés y una primera conversación que lleve a buen puerto.

Mensajes personalizados por cliente La magia del servicio de prospección que ofrece Otomatico está en la personalización de los mensajes, en el estudio de los clientes potenciales para construir un mensaje para el que el cliente se sienta identificado y, por tanto, se genere el máximo de respuestas posibles.

Las empresas de prospección profesionales tienen un equipo de copywriting especializado para construir mensajes adaptados a cada escenario.

Externalizar el servicio de prospección B2B Desarrollar la prospección B2B por cuenta propia requiere un esfuerzo y riesgo evitable. La externalización del servicio a una empresa como Otomatico permite ahorrar en gastos fijos, reducir el coste asociado a la contratación de personal dedicado a ventas, ahorrar tiempo y esfuerzo dedicado a formación, supervisión y dirección de la fuerza de ventas. En definitiva, permite crecer con flexibilidad y pagar solo por la actividad de ventas realizada, sin pagar variables o beneficios adicionales por los resultados de la prospección. El resultado final es un flujo de oportunidades B2B a un equipo interno que se encargará de desarrollar las oportunidades.

Despreocuparse de contratar Reducir el coste asociado a recursos humanos como publicar ofertas, realizar llamadas y entrevistas, y tomar el riesgo de si es una contratación acertada o no.

El cliente no puede perder tiempo en formaciones Reducir el coste asociado y dedicación a la formación de personal. El cliente puede dejar de enseñar tantas veces lo mismo sin tener resultados garantizados y con una rotación constante.

Olvidar la supervisión de prospección Se garantiza una actividad constante para alcanzar objetivos sin estar con el ojo encima de cada SDR o especialista en prospección.

En este sentido, Otomatico permite centrarse en cerrar clientes y desarrollar el producto en vez de preocuparse por la prospección.