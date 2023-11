Así ha sido el éxito del XIII Ocean Lava Lanzarote Triathlon

La prueba de triatlón se desarrolló en la jornada del sábado en la localidad turística de Puerto del Carmen

Lanzarote vivió en la jornada del sábado la fiesta del triatlón Lanzarote, con la celebración de la décima tercera edición del Ocean Lava Lanzarote y que convirtió a la localidad turística de Puerto del Carmen en el epicentro del triatlón regional, nacional e internacional.

A las 08:00 horas arrancó la prueba en la playa de Los Pocillos, con la participación de más de medio millar de deportistas de todas las edades y nacionalidades. César Vera y Lydia Dant fueron los vencedores de la prueba reina del Ocean Lava Lanzarote Triathlon.

La modalidad “Media Distancia” fue la prueba reina de la décima tercera edición del Ocean Lava Lanzarote Triathlon, y que en esta ocasión también fue valedera para el Campeonato de Canarias de Media Distancia de Grupos de Edad.

Los participantes de esta modalidad tuvieron que completar un recorrido de 1,9 kilómetros a nado, 90 kilómetros de bicicleta y 21 kilómetros de carrera a pie, y en la que recibieron el calor de las personas que seguían el evento en la Avenida de Las Playas de Puerto del Carmen.

La categoría masculina estuvo marcada por la emoción y la prueba no se decidió hasta los metros finales. En la última vuelta de la carrera a pie, César Vera se hizo con la cabeza de carrera y cruzó la línea de meta como ganador con un tiempo de 4 horas, 4 minutos y 42 segundos. Aventajó en apenas 25 segundos a Nicholas Peter Ward (Tridente Tinajo), quien se tuvo que conformar con el segundo puesto después de liderar la prueba durante buena parte del mismo. Y el podio se completó con el tercer puesto de Laurens Verluyten (Team Wcup Veldeman) con un crono de 04:06:20.

Lydia Dant cumplió con su condición de favorita y dominó la modalidad de “Media Distancia” de principio a fin. La británica se hizo con el triunfo del Ocean Lava Lanzarote Triathlon con un tiempo de 4 horas, 23 minutos y 30 segundos. La canaria Zaira Lorenzo (Club Natación Reales) se hizo con el segundo puesto del podio con un crono de 4:29:26, y la tercera plaza sería para Ana Belén Sendín (05:03:36).

Jorge Wilkes y Carolina Nowak, ganadores de la modalidad “Olímpica” Los triatletas de la modalidad “Olímpica” tuvieron que completar un recorrido de 1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros de carrera a pie. Jorge Wilkes (Chamo Díaz Team) marcó un ritmo infernal desde el inicio de la prueba, aumentando la diferencia con el paso de los kilómetros y cruzando la línea de meta con un tiempo de 1 hora, 55 minutos y 32 segundos. Arturo Javier Barro (02:02:45) fue el segundo clasificado y el tercer cajón del podio fue para Javier Dorronsoro (02:04:02).

En la categoría femenina, la dominadora de la prueba fue Carolina Nowak (Club La Santa) y no tuvo rivales a lo largo del recorrido para cruzar la línea de meta como vencedora de la modalidad “Olímpica” con un crono de 2 horas, 18 minutos y 30 segundos. El podio femenino se completó con el segundo puesto de Maike Dohling (CD Travatlon) con un tiempo de 2:35:48, y tercera sería Belén Díaz (CD Candetlón) con una marca de 02:43:43.

Juan Daniel González y Rosa Svyeshinkova, vencedores de la modalidad “Sprint” Los participantes de la modalidad “Sprint” fueron los primeros en tomar la salida en la playa de Los Pocillos, teniendo que completar un primer segmento de 400 metros de natación, continuar con un recorrido en bicicleta de 11 kilómetros y acabar con una carrera a pie de 2,5 kilómetros

Los integrantes del equipo Chamo Díaz Team coparon las tres primeras posiciones de la categoría masculina. El vencedor fue Juan Daniel González con un crono de 39 minutos y 45 segundos. A poco menos de dos segundos acabó su compañero de equipo Rodrigo Gallego y el podio se completó con la tercera posición de Iván Díaz (40:03).

En la categoría femenina, la victoria de la modalidad “Sprint” fue para Rosa Svyeshinkova (Chamo Díaz Team), cruzando la línea de meta con un tiempo de 43 minutos y 53 segundos. El podio lo completaron Loren Ward (46:21) y Jessica Alonso (47:56), segunda y tercera, respectivamente.

Ocean Lava Lanzarote ha sido organizado por K3 Servicios Deportivos Integrales y ha contado con el patrocinio principal de The Adecco Group. También ha tenido el apoyo del Gobierno de Canarias a través de Promotur Consejería de Turismo, Ayuntamiento de Tías, Cabildo de Lanzarote, European Sports Destination, Servicio Insular de Deportes, Fundación La Caixa, Coca-Cola, Heineken 0.0, Fred Olsen, Overtim.s Sports Nutrition, Seaside Los Jameos y Quesería El Faro.

A esto, habría que añadir una modalidad más a los resultados: Olímpico por relevos, ocupando la primera posición con un tiempo de 02:04:11 LATITUD 29, el equipo conformado por David González Sánchez, Andrés Eligio de León Díaz y Chedey Padrón Arbelo. Segunda posición, TRIDENTE TRIATLÓN: Héctor Tabares Jacob Ferrer y Juan González y el tercer lugar ocupado por LOS TRES ELEMENTOS Álvaro Díaz, Sergio Curbelo y Tinguaro Quintero.