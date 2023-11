Asesoría contable PBA frente a las tradicionales

Hoy en día, la asesoría contable externa se ha convertido en un servicio fundamental para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

A diferencia de las grandes, este tipo de compañías requieren un seguimiento especializado que permita determinar su situación económica, así como los pasos a seguir para alcanzar los objetivos y evitar las sanciones.

En este sentido, PBA| Personal Business Advisory es un equipo profesional con experiencia en la gestión de este tipo de organizaciones. Esta cualidad le permite llevar a cabo una gestión global, completa y actualizada que ayude a los empresarios, no solo a cumplir las normativas, sino también hacer crecer su negocio.

Asesoría contable de PBA para alcanzar objetivos económicos en pymes Tener pleno conocimiento de la situación financiera dentro de una empresa, es fundamental para tomar decisiones e impulsar la eficiencia del funcionamiento interno. Es allí donde la asesoría contable destaca como un servicio esencial para lograr estos objetivos.

La función del asesor es analizar el estado actual de la contabilidad y ofrecer un mapa que determina el nivel económico y los pasos que se deben seguir para llegar a las metas financieras.

Actualmente, existen muchas empresas que brindan el servicio de asesoría externa, ya que a diferencia del tradicional, es más eficiente, rápido y seguro. Para diferenciarse de la competencia, PBA cuenta con un equipo con experiencia en la gestión de pymes.

Generalmente, los contables no se enfocan en ayudar al empresario, sino en cumplir las exigencias mínimas que establece la normativa. Es por ello que esta firma se ha enfocado en crear un equipo administrativo y contable, capaz de identificar las oportunidades para las pequeñas y medianas empresas.

¿Cómo evitar sanciones? Aunado al crecimiento económico, la asesoría contable debe cumplir con ciertas funciones para garantizar el cumplimiento legislativo. Entre estas destaca el registro de las operaciones comerciales, monitorizar el estado de cuenta, gestión de facturas, documentos y libros, así como el pago de plantillas a los trabajadores.

También realiza análisis de balances y mantiene el control general de la contabilidad para brindar información que ayude a tomar mejores decisiones.

Al no disponer de una firma profesional que gestione la asesoría contable, la empresa está propensa a disponer información financiera desactualizada. A la par, puede tomar decisiones erroneas y parar su crecimiento.

Generalmente, este tipo de compañías toman malas decisiones administrativas, estableciendo una gestión poco estratégica, lo que afecta a largo plazo los resultados económicos y su crecimiento progresivo.

Es así como el asesor contable es hoy en día una de las figuras más importantes dentro de la gestión interna de cualquier tipo de organización. Al gestionar este trabajo con un equipo externo, se evitan las gestiones de contratación, dejando todo en manos de profesionales.