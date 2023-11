Dental Implantologie, profesionales en odontopediatría

En la odontología existe la odontopediatría, una rama que se dedica a atender a pacientes menores de edad, desde que nacen hasta que son adultos.

De estos profesionales depende la implantación de hábitos saludables que ayuden a fortalecer la dentadura y garanticen una salud oral efectiva a lo largo de la vida. Para la clínica odontológica, Dental Implantologie, la odontopediatría es la que va a fijar las bases de cuidado dental de los pacientes en el futuro y por este motivo se ha dedicado a ofrecer a los más pequeños todas las herramientas necesarias para que puedan vivir su niñez con dientes sanos y fuertes.

En qué consiste el cuidado dental en la infancia Si bien la odontopediatría se encarga de proporcionar tratamientos a las patologías dentales más frecuentes en menores de edad, su enfoque es más preventivo, ya que se esfuerza para que los niños adquieran hábitos de autocuidado bucodental desde una edad temprana. Esto viene unido a un interés de los odontólogos pediátricos en incentivar en los niños una actitud positiva frente a los tratamientos dentales y los controles que vienen de parte de los profesionales.

Durante todas las consultas es importante el apoyo de la familia para que los niños y niñas entiendan que son procedimientos perfectamente normales que pueden generar, en algunas ocasiones, molestias sobrellevables que no van a generar dolores extremos. Para Dental Implantologie es importante que sus pacientes se sientan cómodos mientras se encuentran en consulta, por eso ha implementado una serie de herramientas didácticas para que los niños pasen un momento agradable, siempre acompañados de sus padres o tutores.

Así es el control sobre el desarrollo de los dientes Además de los tratamientos comunes para eliminar placa bacteriana y tratar caries, la odontopediatría también estudia las alteraciones del desarrollo de las piezas dentales, revisando con sumo cuidado casos de apiñamiento, falta de desarrollo del esmalte dental, variación en el crecimiento maxilofacial, etc. Todos estos procedimientos son liderados por profesionales especializados que cuentan con estudios enfocados a la atención odontológica en la infancia, así como de otras especialidades en el área como ortodoncia, periodoncia, cirugía bucodental pediátrica, etc.

Los profesionales, además, reciben un entrenamiento intensivo en manejo emocional del paciente, lo que les permite abordar de forma creativa el estrés y la ansiedad que los niños sienten con frecuencia al visitar al odontólogo. Los interesados en que sus hijos reciban un trato agradable, tranquilo, profesional y eficaz en sus procedimientos dentales, solo deben acceder a la página web de Dental Implantologie y preguntar por sus servicios de odontopediatría en cualquiera de sus sedes certificadas. Con su departamento de odontopediatía, Dental Implantologie espera que los niños y niñas que viven en Sevilla adquieran los hábitos necesarios para cuidar su dentadura en la edad adulta y que, poco a poco, pierdan el miedo de visitar al odontólogo.