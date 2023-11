Regalar tiempo, con los relojes de arena de Preseeente

El tiempo es una cosa que siempre falta. En la estresante rutina diaria, donde el tiempo escasea y se desvanece rápidamente, la marca Preseeente ha lanzado una propuesta única para capturar y regalar tiempo de una manera original.

A través del diseño de relojes de arena sofisticados, la firma ha desarrollado un innovador producto que no solo simboliza la necesidad de dedicarse tiempo a uno mismo, sino que también ofrece la posibilidad de compartir ese valioso regalo con seres queridos.

Regalar o regalarse tiempo La marca Preseeente ha dado un giro innovador al concepto de regalar tiempo. Reconociendo la incesante sensación de tener poco tiempo y la velocidad con la que se escapa de las manos, su fundador Álvaro García Fernández ha decidido encapsular esos preciados momentos en cautivadores relojes de arena. Sin embargo, no son simplemente dispositivos para medir el tiempo, sino que son auténticos regalos simbólicos destinados a ser conservados, disfrutados y compartidos.

Mientras el presente acelerado no permite detenerse a realmente contemplar el aquí y ahora, Preseeente irrumpe con la vertiginosidad, regalando un momento de conexión plena con cada instante. En este sentido, la premisa fundamental de Preseeente reside en la creencia de que la felicidad no se encuentra en el pasado idealizado o en el futuro esperado, sino puramente en el presente. Es por ello que, con sus productos, buscan recordar a las personas que el hoy, y cada día, es un instante único y valioso, un presente. Por eso, no hay gesto más hermoso que regalar tiempo.

Reloj de arena Preseeente El reloj de arena de Preseeente, elegante en su sencillez, se presenta en una altura de 16 cm e incluye un soporte junto con una tarjeta que contiene un cuento inspirador y detalladas instrucciones para disfrutar plenamente del tiempo. Este regalo perfecto ofrece opciones de tiempo variadas, con relojes de 10, 15 y 30 minutos, junto con tarjetas llenas de ideas. Cada una invita a acompañar esos momentos con actividades como lectura, música, yoga o simplemente relajarse sin hacer nada.

"Siempre se ha dicho que regalar tiempo es lo más bonito que se puede hacer, pero hasta que llegó Preseeente no se ha podido materializar", afirma la marca. Desde este innovador enfoque, los relojes de arena ofrecen una manera tangible de expresar el deseo de dedicarse tiempo a uno mismo o de regalárselo a alguien especial.

A través de cada pieza, Preseeente recuerda la importancia de vivir el momento actual y disfrutarlo con calma, y esto se refleja en el estilo distintivo de la marca, con letras dilatadas que evocan la idea de saborear cada instante. Sus relojes de arena transcienden la funcionalidad de la pieza, siendo una oportunidad de regalar tiempo como el acto más significativo que una persona puede realizar.