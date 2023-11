El equipo de Leyes, Flores & CO, servicio médico de las estaciones de esquí de Aramón

El acuerdo suscrito con el grupo Aramón para las próximas tres temporadas, comprende la prestación de la asistencia sanitaria ambulatoria de urgencia en las estaciones de esquí de Formigal-Panticosa, Cerler, Javalambre y Valdelinares La temporada de invierno se acerca y con ella llega la emoción de deslizarse por las pistas de esquí en las estaciones que forman parte de Aramón, Montañas de Aragón. Detrás de la magia de la nieve y la adrenalina de las pendientes, hay un profesional equipo médico que va a trabajar en asegurar la atención médica a los amantes del esquí y del snowboard.

A partir de esta temporada 23-24, será el equipo de Leyes, Flores & CO quien se hará cargo de la atención médica ambulatoria de urgencia de las estaciones de esquí del holding de la nieve aragonés, un servicio que Aramón pone a disposición de sus clientes. El equipo especializado en lesiones deportivas, formado por 22 profesionales entre médicos y enfermeras, aportará un valor añadido a la atención y experiencia del esquiador que ofrece Aramón. El acuerdo para la prestación de este servicio se ha suscrito para las próximas tres temporadas.

Liderará este equipo el doctor Manuel Leyes, reconocido especialista en el mundo de la traumatología deportiva y jefe de Servicio de Traumatología de Olympia Quirónsalud, que cuenta con una extensa trayectoria en medicina deportiva trabajando con atletas de élite y que destaca por su enfoque innovador en el tratamiento de las lesiones invernales.

"Gracias a la mejora en el equipamiento, las instalaciones, los programas de prevención y la concienciación de los esquiadores, el esquí es una actividad segura de la que disfrutan millones de personas cada año, aunque como todo deporte, puede ser exigente," explican desde Leyes Flores & Co.

El acuerdo con equipo médico Leyes, Flores & Co, incluye la participación activa de su equipo de especialistas de Madrid como otros destacados traumatólogos referentes nacionales.

Cabe destacar también que, además de proporcionar atención médica de primera clase en las estaciones de esquí, Leyes Flores & Co promueven activamente la educación y la prevención. Ofrecen consejos sobre el acondicionamiento físico para la práctica del deporte, así como técnicas de prevención de lesiones. Además, trabajan en estrecha colaboración con los instructores de esquí y snowboard para fomentar una cultura de seguridad en las montañas.

Aramón, con sus estaciones de esquí en el territorio aragonés, es el holding de la nieve reconocido por ofrecer experiencias inigualables de esquí y ocio en la montaña. Con este acuerdo, el Grupo Aramón lleva un servicio médico de alta especialización a todas sus estaciones.