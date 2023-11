Hogar Digital para adultos mayores y personas vulnerables: 10 consejos para crear un entorno seguro para quienes más lo necesitan, según ADT

Estableciendo recordatorios, un seguimiento de las actividades e incluso, confiando en la Central Receptora de Alarmas; ADT acerca útiles consejos para crear una mejor calidad de vida Garantizar un entorno seguro permite prevenir accidentes y promover una mejor calidad de vida, sin perder de vista la protección y seguridad del hogar. El hogar digital posibilita articular e incorporar a la tecnología y a los dispositivos inteligentes en el ecosistema hogareño, con el fin de proteger no sólo los bienes materiales, sino también a crear un entorno seguro para los adultos mayores y personas vulnerables.

ADT, empresa líder en alarmas y seguridad electrónica, ofrece 10 claves para crear un entorno seguro con ayuda del hogar digital:

Controlar la temperatura en remoto para evitar resfriados o golpes de calor, utilizando los termostatos inteligentes y programando el encendido y apagado automático de la temperatura a través de la creación de reglas, o programando el encendido en remoto utilizando la app ADT Smart Security. Establecer un seguimiento de la actividad como la apertura de las puertas para saber quién entra y sale de la casa; además de poder comprobar en tiempo real el estado del hogar y sus ocupantes a través del dispositivo móvil. De esta manera, los familiares podrán recibir notificaciones que le confirmen si hay movimiento y actividad dentro de casa. Utilizar el pulsador SOS para tener un extra de seguridad en caso de que no haya nadie en casao el servicio de asistencia ADT Help, cuando incluso se está fuera de casa. Ambos permitirán que, una vez pulsados, el damnificado sea atendido de manera inmediata, comunicándose con los servicios necesarios tales como ambulancias o bomberos. Las cámaras de audio y video bidireccional permitirán visualizar el hogar en todo momento e incluso hablar a través de ellos con quienes se encuentren en la casa. Estos dispositivos y sus funcionalidades permitirán tener mucha más cercanía con los familiares cuando no se está con ellos. Confiar en la CRA para la asistencia en remoto y confiar que ante cualquier salto de alarma o aviso, porque los profesionales de la Central Receptora de Alarmas (CRA) evaluarán la situación para brindar auxilio a los afectados y avisar a los servicios de asistencia necesarios como policía, bomberos o ambulancia. Iluminar inteligentemente para prevenir caídas. Utilizar bombillas inteligentes para programar horarios de encendido y apagado de luces, a la vez que se puede ajustar la iluminación según la intensidad de luz requerida, adaptándose así a las necesidades visuales de los mayores o personas vulnerables. También, se pueden instalar enchufes inteligentes para poder apagar o encender electrodomésticos en remoto, algo muy útil frente a olvidos o para personas con movilidad reducida. Instalar sensores de humo y monóxido de carbono para detectar prematuramente, alertar y evitar accidentes dentro del hogar, programando la recepción de alertas y notificaciones en caso de emergencia. Establecer un control de acceso para invitados creando códigos de acceso temporales o personalizados para otros visitantes como amigos, personal de servicio o personas que tengan acceso a la casa por alguna situación provisional, facilitando así la gestión de acceso a la propiedad. Establecer recordatorios para la toma de medicamentos, siestas y demás necesidades. La utilización de reglas automáticas y avisos a dispositivos inteligentes de voz (como Alexa, Google Home o Siri, por ejemplo), puede notificar sobre horarios de toma de medicamentos, horarios de siesta y demás avisos que puedan ser importantes. Se programan directamente desde el móvil y en remoto, con el mensaje más adecuado como, por ejemplo: "recuerda tomar el medicamento de la tarde". Hacer que los ocupantes entiendan la importancia del hogar digital y utilicen los dispositivos según sus propias necesidades. Haciéndolo podrán controlar el encendido y apagado de luces, el uso de dispositivos inteligentes de voz e incluso, hacer las preguntas necesarias tales como "(Alexa), ¿qué temperatura hará hoy". Así, el usuario podrá contar con seguridad mejorada, más comodidad y un mayor confort. "En ADT nos importa la seguridad de todos los miembros de la familia. Por ello, hemos diseñado las mejores soluciones del mercado para acercar la tranquilidad a cada uno de nuestros clientes. Con nuestra solución ADT Smart Security, el bienestar de las personas más vulnerables quedará asegurado al 100% y sus familiares podrán estar tranquilos de saber que se encuentran a salvo", comentó José González Osma, director de ADT, la Unidad de Negocio Residencial de Johnson Controls.