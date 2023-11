Cruz Roja y la Fundación Up impulsan un proyecto de alimentación saludable, consciente y sostenible

El programa está dirigido a familias en situación de vulnerabilidad residentes en el municipio madrileño de Parla Cruz Roja y la Fundación Up han establecido un acuerdo de colaboración que impulsará Up Spain para trabajar de manera conjunta en un proyecto de alimentación saludable, consciente y sostenible, dirigido a familias en situación de vulnerabilidadresidentes en el municipio madrileño de Parla.

A lo largo de los próximos tres años ambas corporaciones van a colaborar en la realización de 15 talleres anuales a través de los cuales un total de 675 personas van a recibir formación sobre alimentación y sostenibilidad.

Un programa que incluye una completa formación para potenciar una alimentación sana y económica en los que se tratarán temas tales como cocina de aprovechamiento, platos de fácil preparación, alimentación para familia con recetas, elaboración de recetarios y menús nutritivos, así como planificación en la lista de la compra y conservación de alimentos. Además, habrá un cine-fórum de la serie documental 'Un paisaje en la cocina'.

Para Cruz Roja y La Fundación Up el principal objetivo del proyecto es fomentar una buena alimentación, inculcando los conocimientos necesarios sobre salud y sostenibilidad para establecer un hábito alimenticio más consciente.

Para respaldar unos buenos hábitos nutritivos, Cruz Roja puso en marcha en 2021 su estrategia de "Alimentación consciente", de manera que la comida no gire en torno a las modas, al mismo tiempo que promueve el comercio y los productores locales, impulsando la compra a granel, evitando el desperdicio y los residuos plásticos.

Por su parte, La Fundación Up, creada en 2017 por la empresa Up Spain, respalda el poder de actuar conjuntamente, promoviendo el intercambio, la solidaridad entre individuos, la acción, el diálogo, el acompañamiento, el intercambio de ideas y culturas en pro de una filosofía de cooperación colectiva para establecer un mejor bienestar social.

La firma del convenio se realizó en la sede que Cruz Roja tiene en Parla y, por parte de Up Spain, asistieron a la firma Ana Isabel Iglesias, directora general y Concha García Valbuena, representante de la Fundación Up. Por parte de Cruz Roja, estuvieron presentes Francisco Gabriel Sánchez Parodi, secretario Autonómico Cruz Roja de Madrid, José Carlos García Yonte, responsable RSC y Alianzas Empresariales Autonómico y Eva Huerta Redondo.