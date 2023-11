La actualización musical de Teamfight Tactics permite a los jugadores crear su propio ejército y banda sonora

El innovador juego de estrategia y su nueva actualización, Remix rúnico, están ya disponibles para PC y móvil de manera gratuita Por fin Riot Games lanza la actualización más ambiciosa de Teamfight Tactics hasta la fecha. Teamfight Tactics: Remix rúnico celebra la actualización del décimo set principal por todo lo alto... Y con un platillo. Y puede que una trompeta de jazz o una guitarra acústica para darle melodía. Tal y como su nombre indica, Remix rúnico le da un giro musical al popular juego, con cambios en el plantel de campeones y una banda sonora interactiva que varía conforme los jugadores se abren paso hasta la victoria.



Ver el vídeo musical del lanzamiento de Teamfight Tactics: Remix rúnico, llamado League of Legends - REMIX RUMBLE (Steve Aoki Remix) aquí.



Los jugadores no solo luchan por llegar a lo más alto en Remix rúnico, sino que también crean su propia mezcla campeón a campeón. Se ha dado una vuelta de tuerca a los orígenes según diferentes estilos musicales, como los sonidos de 8 bits, country, disco, pop, punk, emo y EDM, entre otros. K/DA, HEARSTEEL, True Damage y Pentakill tampoco se querían perder esta ocasión, por lo que se incluyen nuevos elementos musicales inspirados en las bandas pioneras de Riot. Además, también hay dos atributos que encajan a la perfección con la temática, Amante del público y Superfán.



Los jugadores pueden hacerse con campeones de diferentes orígenes y añadirlos a su plantel, donde cada uno aportará su propia capa musical. O si lo prefieren, pueden seguir un género a rajatabla y disfrutar de la sinergia entre los campeones. Por ejemplo, Jinx, Twitch, Pantheon y Vi forman un grupo punk estupendo, de esos que la lían en los garajes. Además, los jugadores descubrirán otras nuevas y poderosas composiciones, como la llegada de tríos musicales y artistas en solitario.



Las mejoras de los orígenes también varían en función del género. Las composiciones del atributo Country tienen una temática más malota, donde invocan a Hecarim como un poderoso aliado cuando el equipo pierde una cantidad de vida concreta, y otorga mejoras al resto del equipo. Los grupos de disco pueden colocar una bola de discoteca en su campo de juego, que cura y mejora a los aliados cercanos en todo un espectáculo de luces. Cada género cuenta con su propia mecánica, adaptada al estilo de cada uno.



Remix rúnico también cuenta con una serie de arenas nuevas donde jugar, como la arena especial de K/DA, con un espectáculo de luces interactivo y varias fases visuales. Y aunque Remix rúnico le da caña a los elementos musicales, no es que se vaya a convertir en un juego de ritmo. La base de Teamfight Tactics sigue siendo la misma, solo que ahora todo sonará aún mejor.



Teamfight Tactics: Remix rúnico estará disponible para PC y móvil desde el 21 de noviembre de 2023, con juego y progreso multiplataforma. Al igual que el juego básico y sets anteriores, los jugadores pueden saltar a la acción de forma gratuita. Remix rúnico también incluye un lavado de cara de la experiencia de usuario, con una actualización visual y de la IU para que se asemeje a la experiencia en ordenador. Además, lanzan de manera oficial la compatibilidad con tabletas.



Para los jugadores de Asia-Pacífico, la versión de TFT para móvil estará disponible el 22 de noviembre. El plazo de preinscripción sigue abierto en App Store y Google Play Store, y los jugadores podrán conseguir recompensas exclusivas si lo hacen antes del lanzamiento