Fundación Aldaba lanza un innovador taller de estimulación cognitiva digital para adultos mayores

La iniciativa busca abrir las puertas de la tecnología a los mayores de la residencia Borenco en Palma con la colaboración de los Fondos Next Generation de la UE Comprometida con la inclusión digital de todos los sectores de la sociedad, Fundación Aldaba anuncia el lanzamiento de su más reciente iniciativa: un taller de estimulación cognitiva con tablets, específicamente diseñado para las personas mayores de la residencia Borenco en Palma. Este proyecto se inscribe en su ambicioso Plan de Transformación Digital 2023-2024, gracias a los Fondos de Recuperación Next Generation de la Unión Europea, y refleja un firme compromiso con la mejora continua y la adaptación a las nuevas tecnologías.

El taller, que se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre de 10h a 13h, es el resultado de meses de preparación y desarrollo conjunto con las personas usuarias, con el propósito de garantizar una experiencia que no solo sea formativa, sino también enriquecedora. Para esta actividad, la Fundación Aldaba ha dispuesto 10 tablets y un software especializado en estimulación cognitiva, lo que permitirá a los participantes sumergirse en una experiencia plenamente interactiva.

Fortaleciendo habilidades cognitivas a través de la tecnología

Con el apoyo y la colaboración de la Fundación Aldaba, los residentes de Borenco se adentrarán en el uso de las tablets a través de una aplicación intuitiva y accesible. Esta herramienta ha sido cuidadosamente seleccionada para estimular la mente, mejorar habilidades cognitivas y, sobre todo, para proporcionar momentos de disfrute y conexión con el entorno digital actual.

El objetivo del taller es dotar a las personas mayores de habilidades digitales fundamentales que les permitan navegar en internet, comunicarse con sus seres queridos de manera virtual, acceder a servicios en línea esenciales y disfrutar de juegos diseñados para ejercitar la mente. Fundación Aldaba ve en la alfabetización digital no solo un paso hacia la modernización, sino también un vehículo para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Futuro digital inclusivo

Fundación Aldaba invita a la comunidad a apoyar esta iniciativa y a reconocer la importancia de la inclusión digital de adultos mayores. Con la certeza de que la tecnología puede y debe ser accesible para todos y todas, Fundación Aldaba abre un nuevo horizonte donde la edad no es una barrera para la conexión y el aprendizaje. Este taller es un peldaño más hacia un futuro donde las personas mayores puedan navegar con confianza en la era digital, manteniéndose activos, integrados y sobre todo, parte esencial de la sociedad interconectada.