Las expertas en belleza de Boutijour, Omorovicza y Byoode explican qué es el efecto 'boyfriend' y por qué los hombres cambian su rutina de cuidado facial

Cuando se empieza con una pareja-novia, novio… lo que sea- se tiende a querer presentarse mejor a las citas, de ahí que exista el efecto boyfriend Que a la primera cita uno va más arreglado que como lose haría en su día a día es un hecho. Que, una vez que la cosa se va consolidando, se van relajando, es algo más que habitual. Sin embargo, en el medio del camino entre ambos momentos, hay una fase de conquista, de querer verse mejor para que su nuevo ligue le vea también en su mejor versión. Ellas acuden a técnicas como el maquillaje, pero los chicos, aunque no reniegan de él, lo que hacen es empezar a cuidarse más y mejor. Comen con más cuidado para evitar el exceso de grasa en el abdomen; quizás pasan más habitualmente por el gimnasio y se aplican más cremitas. Sí, ese es el efecto boyfriend, una fase en la cual los chicos reformulan sus cuidados faciales y completan su rutina en pro de una mejor apariencia. ¿Cuáles son los mejores productos para ello?

Cosmética ligera

Aunque "la realidad es que las pieles no tienen género, lo que tienen son condiciones particulares. Por eso, ya no hablamos tanto de líneas de cuidado masculinas, sino de cosmética genderless", comenta la cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD, Raquel González. Sin embargo, "sí apreciamos una característica en los cosméticos que más gustan al mercado masculino: aquellos que sean más ligeros. Suelen huir de texturas untuosas y prefieren aquello que se absorba rápidamente y que, además, no se aprecie después en la piel", añade Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza. Partiendo de esto, y aunque a los hombres les pueden beneficiar también esos productos más mantecosos, se hace una selección de lo que seguro va a gustar y, claramente, la piel lo va a agradecer -y el novia o novio, también-.

Una hidratante casi imperceptible

Imperceptible en el acabado, pero súper perceptible en los resultados. Esa es la máxima que se debe seguir a la hora de buscar una crema hidratante masculina. "Deben ser muy ricas en principios como el ácido hialurónico, que llenará la piel de agua, pero no dejará un acabado con brillos", defiende Sonia Ferreiro, cosmetóloga y biotecnóloga en Byoode. Por otro lado, Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8, añade que: "idealmente, un cosmético masculino debe ser rico en antioxidantes, sobre todo si se hacen deportes de exterior, como el pádel o running. Productos que sean ligeros, pero que protejan de la radiación y prevengan el envejecimiento, las manchas, etc. Principios como el cobre PCA, la vitamina C o niacinamida serán grandes aliados".

Con una textura mousse muy ligera, Lotus & Spirulina Romance de Byoode, tiene una fórmula más que completa gracias al ácido hialurónico, espirulina con alto aporte de vitaminas, aceite de brócoli para aportar ácidos grasos esenciales y raíz de loto, hidratante y antiinflamatoria. También ofrece un gran cóctel antioxidante con extractos de frutas como las frambuesas o los arándanos. 45€ en Byoode.com (nota al editor: web presente en AWIN, SKIMLINKS y THE MONETISE para afiliación).

Copper PCA Peptides de Medik8 es un suero facial con una combinación de péptidos que estimulan la producción de colágeno para tonificar y reafirmar la piel. Con poder antioxidante de grado elevado, su contenido en cobre PCA es la mejor defensa contra el envejecimiento prematuro de la piel ya que es 40 veces más potente en antioxidantes que la vitamina C. 85 € en Medik8.es (nota al editor: web presente en AWIN, SKIMLINKS y THE MONETISE para afiliación).

El contorno de ojos: área de gran preocupación

Junto a las cremas hidratantes, los boyfriends -pero también los singles- apuestan mucho por los contornos de ojos. A veces, para quienes el skincare no es tan importante, incluso utilizan solo un producto para esta zona. Está claro que a los hombres les preocupa esta zona, sobre todo en cuanto a "la aparición de posibles bolsas, ojera oscura que denote cansancio y, especialmente, las odiadas patas de gallo. Es un signo de la edad que quieren prevenir a toda costa", confirma Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour. Los contornos que más pueden beneficiar a este tipo de pieles pasan por aquellos que sean multipropósito, capaces de resolver todas sus preocupaciones con un solo producto, o los parches, que se los aplican un rato en casa y les hace olvidarse de técnicas de uso.

El contorno de ojos Cold Plasm Plus + Eye de Perricone MD es efecto multifunción: trata y mejora drásticamente la apariencia de ojeras, hinchazón, patas de gallo, líneas finas y pérdida de firmeza. Lleva Vitamina C Ester, una forma de vitamina C rica en antioxidantes, más potente, altamente estable y menos abrasiva, que brinda la apariencia de una piel rica en colágeno. También cuenta con Omegas 3, 6 y 9, que mejoran la barrera protectora de humedad de la piel. 107 € en Purenichelab.com (nota al editor: web presente en AWIN, SKIMLINKS y THE MONETISE para afiliación).

Con función despigmentante, los parches de contorno de ojos Lotus Melight Eye Patches de Boutijour tienen un complejo patentado denominado White TenTM, un ingrediente botánico con efecto iluminador que ayuda a reducir los melanosomas, los cuales transportan la melanina a la piel. 63€ en Purenichelab.com (nota al editor: web presente en AWIN, SKIMLINKS y THE MONETISE para afiliación).

Una mascarilla de vez en cuando

Querido hombre, se sabe que no gusta complicarse, pero una mascarilla de vez en cuando no viene mal a nadie. De hecho, "hay muchos hombres más perezosos que acuden a las mascarillas un par de días a la semana y se olvidan de lo demás. Lo ideal es compaginarlo todo sin necesidad de complicarse demasiado", apostilla Natalia Abellán, directora técnica de Ambari, quien añade que "la rutina facial debe ser fácil no costar. Usa solo los productos que se van a poder utilizar, que hay un compromiso".

Silver Skin Saviour de Omorovicza es una mascarilla tipo mousse con plata coloidal, con capacidad curativa y antibacteriana en la piel, lo que le hace un ingrediente perfecto para esas etapas en las que se pueda tener más granitos u otras imperfecciones. Además se completa con ácidos glicólico y salicílico, con un claro antes y después en la piel tras su aplicación. Para equilibrar su alto contenido en ácidos exfoliantes, también incluye niacinamida. 84 € en Mumona.com.

Gold Profection22 Mask, de Ambari, recoge en su fórmula más de un 20% de AHAs, como el glicólico y el láctico, dos ácidos exfoliantes famosos por mejorar la luminosidad y el tono de la piel e, incluso, promover una mejor autohidratación del tejido. 115€ en Purenichelab.com (nota al editor: web presente en AWIN, SKIMLINKS y THE MONETISE para afiliación).