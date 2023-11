Los 3 pilares de las franquicias Best House garantizan un completo asesoramiento

El mercado inmobiliario español, como muchos sectores, ha tenido que evolucionar con el paso del tiempo y ajustarse a las necesidades del consumidor actual, ya sea en la optimización de sus servicios de atención al cliente como en la adopción de nuevas formas de negocio.

Uno de esos modelos que hoy se extiende con fuerza es el de las franquicias inmobiliarias, debido a la posibilidad que tiene el inversor de obtener prestigio, visibilidad y una mayor rentabilidad, por asociarse con una marca consolidada del sector.

En este contexto, para quienes tienen el objetivo de montar un negocio inmobiliario, las franquicias Best House emergen como una excelente opción, gracias a sus 3 pilares (Best House, Best Credit y Best Services), que permiten brindar un completo asesoramiento a sus franquiciados y una de las mejores condiciones financieras del mercado.

El respaldo de una de las franquicias inmobiliarias con mayor rentabilidad Best House es una empresa franquiciadora con más de 30 años de experiencia en el segmento inmobiliario y financiero que posee una extensa red de franquicias inmobiliarias, financieras y multiservicios en diversos puntos de España y el mundo.

Todas las personas que deseen invertir en este modelo de negocio rentable pueden encontrar en esta firma un soporte cualificado y prestaciones superiores a varias empresas de la competencia. En este sentido, destaca Best House: una agencia inmobiliaria de la franquicia que cuenta con una cartera nacional e internacional de más de 400.000 inmuebles en alquiler y venta, junto a un sistema único de captación de propiedades, exclusividad en ventas de grandes activos inmobiliarios (edificios, hoteles, solares) y acuerdos con más de 70 entidades bancarias.

Otro de los pilares del grupo empresarial es Best Credit: la agencia financiera que despliega condiciones de financiación mayores a las de la banca tradicional como el adelanto de la renta del alquiler a propietarios, venta de la nuda propiedad para mayores de 65 años y un 90 % de aprobación en las operaciones financieras tramitadas.

Asimismo, la franquicia también facilita a los inversores la posibilidad de realizar reclamaciones judiciales financieras, como en el caso de la Ley de Segunda Oportunidad, cláusula suelo y tarjetas Revolving, entre otras.

Best Services, por su parte, es una agencia que emerge con un portfolio de servicios low cost (reformas, alarmas, contratación de seguros para el inmueble) que cubren todas las necesidades del hogar y pymes mediante el trabajo con diversas empresas de electricidad, gas y telefonía.

Otros servicios ofrecidos por Best House Las franquicias Best House, con sus cientos de profesionales, ejecutan una asistencia personalizada e integral tanto en la selección como en el acondicionamiento del local de la franquicia y en la captación del personal.

La firma también diseña aplicaciones y webs corporativas a medida, desarrolla publicidad gratuita en portales inmobiliarios, posicionamientos SEM y SEO en Google y redes sociales e implanta procesos de digitalización que permiten ahorrar tiempo y trabajo operativo.

Por último, cabe destacar que el Grupo Best House es un sinónimo de tranquilidad para el franquiciado porque todos sus servicios y condiciones están garantizadas ante notario.