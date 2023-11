Eagle Group: innovación y excelencia en impermeabilización

En el dinámico mundo de la construcción y la ingeniería, la impermeabilización juega un papel crucial en la durabilidad y eficiencia de las estructuras En este contexto, el grupo empresarial Eagle Group, destaca como un referente innovador en el desarrollo, fabricación y comercialización de sistemas de impermeabilización de alta calidad a costes eficientes. Especializado en sistemas avanzados, el grupo británico cuenta con una presencia internacional significativa, colaborando con clientes y distribuidores en Europa, Estados Unidos, Oriente Medio, Sudeste de Asia y Australia.

Desde la filial de Eagle en Barcelona, Gemma Mogas dirige la comercialización de la gama de productos de impermeabilización líquida en España y en mercados internaciones. Eagle Waterproofing desarrolla, fabrica y comercializa sistemas de impermeabilización de alta gama y es pionera en el desarrollo de sistemas que permiten una puesta en obra más eficiente.

ULTRAFLEX®: un avance tecnológico en impermeabilización líquida

Dentro de la cartera de productos de Eagle Group, ULTRAFLEX® emerge como un avance revolucionario en el campo de la impermeabilización líquida reactiva a la humedad, apto para obra nueva y rehabilitación.

Esta membrana líquida de poliuretano monocomponente, de aplicación en frío, destaca por su facilidad de instalación y su sistema de aplicación de 2 capas en húmedo (sistema wet-on-wet), eliminando tiempos de espera entre capas, la necesidad de imprimación previa o uso de aditivos, que complican la puesta en obra.

"La versatilidad de ULTRAFLEX® es evidente en su capacidad para adaptarse a una variedad de cubiertas, ya sean planas, inclinadas, invertidas, ajardinadas’ Además, es compatible con una amplia gama de soportes, como hormigón, cerámica, baldosín, ladrillo, madera, membranas bituminosas, o sintéticas, metal, PVC, entre otros. Este producto no solo garantiza una impermeabilización duradera y de alta calidad, sino que también es transitable, permitiendo múltiples acabados y pavimentación", afirma Gemma Mogas, Socia y General Manager de Eagle Waterproofing Ibérica, filial del grupo Eagle Group.

Las ventajas de ULTRAFLEX® son notables. Con la eliminación de la imprimación previa, la aplicación eficiente gracias al sistema wet-on-wet, la resistencia a la lluvia de manera inmediata, y la ausencia de mermas, este sistema demuestra su eficiencia y rentabilidad. Además, cuenta con certificaciones de Evaluación Técnica Europea (ETE) y British Board of Agreement (BBA), respaldando su vida útil superior a 25 años y su idoneidad para cubiertas ajardinadas. Además, ha sido aprobado por el NHBC.

Eagle Group y el sistema de impermeabilización líquida de alto rendimiento ULTRAFLEX® no solo representan la excelencia en la industria de la impermeabilidad, sino que también son un testimonio del compromiso continuo con la innovación y la eficiencia en la construcción moderna.

Más sobre Eagle Group

Eagle Group es un grupo empresarial británico innovador que desarrolla, fabrica y comercializa distintos sistemas de impermeabilización de alta calidad a costes eficientes.

El grupo tiene presencia internacional, coopera con fabricantes y distribuidores de todo el mundo y actualmente tiene distribuidores en Europa, Estados Unidos, Oriente Medio, Sudeste de Asia y Australia.