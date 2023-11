Activetrail y la automatización de email marketing

En un mundo hiperconectado como el actual, cada vez aparecen más canales de marketing.

No obstante, el correo electrónico sigue siendo uno de los canales más eficientes para conectarse con los leads y prospectos, especialmente cuando se hace uso de la automatización de email marketing. El uso de esta herramienta ha demostrado ser efectiva no solamente para aumentar las ventas, sino también para optimizar la comunicación con el cliente.

La firma Activetrail es la creadora de una innovadora solución de emailing y automatización de marketing 100 % en español, a través del cual se puede sacar el máximo provecho del email marketing, gracias a las interesantes ventajas y funcionalidades que ofrece.

El revolucionario sistema de Activetrail Activetrail presenta un revolucionario sistema de automatización para email marketing que se basa en activadores y segmentación. Por medio de este sistema es posible crear secuencias de email y hasta mensajes de texto, los cuales, posteriormente, se pueden enviar de manera automática a las listas de contactos después que se haya cumplido con una condición o acción específica. Pero además de eso, por medio del mismo también se crean escenarios inteligentes lo que puede potenciar al máximo los resultados de las campañas. Con ello, no solamente se logra incrementar considerablemente las tasas de conversión, sino que, además, se mejora y se fortalece la relación con el cliente. En otras palabras, el innovador sistema de Activetrail facilita y optimiza la automatización de email marketing permitiendo crear de manera sencilla respuestas automáticas, embudos de conversión, activadores y pruebas a/b.

¿Qué funciones incluye este sistema? En primer lugar, se puede mencionar su constructor visual de escenarios, con una interfaz amigable y muy sencilla de utilizar, en el cual se puede mirar la lógica detrás de cualquier secuencia de eventos de email o SMS, permitiendo crear automatizaciones de forma fácil, lógica e intuitiva. El sistema también incorpora autorespuestas, haciendo que las campañas sean más ágiles pudiendo crear secuencias de correos que se enviarán a los clientes en momentos diferentes o cuando se desee. También permite la activación de activadores cuando se necesiten, según el flujo de automatización. De esta forma, los usuarios recibirán un mensaje específico de acuerdo con su comportamiento. El sistema facilita, además, la eficacia del email marketing en la creación de grupos y filtros dinámicos, así como también permite crear automatizaciones basadas en el comportamiento de quienes visitan un sitio web y o sus landing pages.

Por último, cabe destacar que el sistema de automatización de email marketing de Activetrail es multicanal, permitiendo aprovechar la información obtenida en tiempo real y, de esta manera, brindar una experiencia individualizada a través de distintos canales de marketing, como emails, formularios de registro en landing pages, pop-ups, mensajes SMS y mucho más.