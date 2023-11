Mamás y papás, la culpa es vuestra

Estoy ya un poco cansado, lo confieso, de los numerosos cambios de opinión en nuestro país, que, a menudo, me producen la sensación de que los ciudadanos somos vistos por todos los que pueden ejercer en alguna medida el poder como cobayas propicias para el experimento.

No, no hablaré de los bandazos de opinión constantes de nuestro presidente del Gobierno, ya casi míticos, que nos conducirán inexorablemente a una mutación constitucional a partir de la falsedad como pilar fundamental de la amoralidad democrática, doctrina política ya consolidada.

En esta ocasión, me gustaría hablar de algo que llevo oyendo estos últimos años (dos o tres, como mínimo), que yo calificaría como culpabilización interesada de los padres. Intentaré explicarme: cada vez que jóvenes, menores o no de edad, provocan altercados, actos de violencia callejera, molestias ciudadanas de todo tipo (borracheras, trapicheos, gritos, peleas…) en manifestaciones, concentraciones de todo tipo (lúdicas, políticas, etc.), salidas de fin de semana, botellones…, se dice taxativamente que esto es culpa de los padres, que no educan a sus hijos.

Es curioso, si a mí se me hubiera planteado esta cuestión a principios de este siglo, hubiera dicho exactamente lo mismo, pues era opinión generalizada, todavía, que la educación la daba la familia. Ahora bien, llevamos veinte años, más o menos, recibiendo estímulos constantes, todos los ciudadanos, orientados a convencernos de que la educación es un tema de la escuela -y si es la pública, mejor-, por tanto, del Estado o de las Comunidades Autónomas. Se nos ha estado diciendo por parte de nuestras autoridades educativas -sobre todo progresistas (la derecha no hace política)-, con un empeño mayor del que se puso para que compráramos coches diésel, que lo importante en la escuela no es la formación (una rémora franquista, sin duda), no es la enseñanza, sino la educación.

Por tanto, no se trata de aprender, matemáticas, historia, lengua o geografía (eso, si acaso, serán secuelas o efectos secundarios de la educación), no; sino de ser educados en valores solidarios, en autodeterminación sexual, en perspectiva de género, en feminismo, en relaciones sociales, en ideología política, en filias y fobias prefabricadas, en multiculturalidad, en plurinacionalidad, en relativismo valorativo y, naturalmente, en competencias digitales. De tal forma que, en apenas dos décadas, los autores materiales de la educación han llenado las aulas de teléfonos móviles, de tablets (perdón por el extranjerismo; pero si hubiera escrito “tableta”, la competencia lectora podría haber llevado al chocolate, al de cacao, claro), de pantallas interactivas y de profesores-colegas imbuidos de igualitarismo -que, a menudo, confunden con la igualdad-, que dedican muchas más páginas en sus programaciones a las competencias (sobre todo transversales), a las actividades de entretenimiento o a la integración que a los contenidos (como, además, exige la inspección).

Aun cuando suelen ser más inconcretos y esquivos, por razones obvias, los autores intelectuales, no obstante, no pueden substraerse a las tertulias televisivas o a los canales de redes sociales, que se han visto invadidos por la vanguardia, por las “fuerzas especiales” del movimiento educativo: los psicólogos sociales, los psicólogos comunitarios y, fundamentalmente, los psicólogos de la educación y del desarrollo, los conocidos como psicopedagogos (que, como el perejil en las salsas, están en todas las reformas educativas, dirigen las facultades de educación, están en todos los estamentos denominados de defensa del menor, en cualquier debate sobre educación que se precie de tal…), a veces pedagogos, con los que las sociedades occidentales, muy particularmente la europea, tienen una deuda impagable, salvo con algunas excepciones claramente reprobables, como la de Inger Enqvist (se siente; pero es lo que tiene decir la verdad en una sociedad buenista e integradora).

Total, que después de veinte años despojando a los padres de autoridad, habiéndoles hurtado deliberadamente la capacidad educativa, habiéndolos desacreditado -por tierra, mar y BOE- por hablar a sus hijos de sacrificio, de esfuerzo y de mérito -mientras las instituciones sociales han promovido y promueven los principios del hedonismo, las macrofiestas y los bonos culturales-, habiéndolos obligado, en buena medida, a ser decoraciones financiadoras; en fin, ahora, que los ilustres próceres educativos se empiezan a dar cuenta de que se han equivocado, ¿resulta que la culpa es de los padres?