El derecho a la comunicación impide hoy hablar de servicio público, salvo si perviven viejos tics estatistas. Pero las iniciativas en este campo tienen quizá más responsabilidad social que otro tipo de empresas, si se considera su compromiso radical con la veracidad y el respeto a la dignidad moral de la persona. Por eso, mala cosa es para el común cuando se agranda la desconfianza en los medios de comunicación. Me han impresionado mucho los resultados de una encuesta americana I&I/TIPP: la confianza de los estadounidenses en los medios de comunicación ha caído a los niveles más bajos de su historia. Disminuye la audiencia y el número de lectores, tanto en los grandes medios clásicos –tipo WP o NYT-, como en los alternativos, tipo RealClearPolitics. Sus dificultades económicas reflejan una progresiva pérdida de aceptación ciudadana ante la industria de la comunicación. Por ejemplo, WP acaba de anunciar 240 despidos.



Cuando leí en la portada digital de Le Monde el día 24 el titular A nos lecteurs, pensé en una información periódica sobre resultados económicos o cambios empresariales. Pero esta vez se trataba de la explicación debida a sus lectores por la forma en que trató la noticia de la letal explosión del hospital de Gaza el martes 17 de octubre. Las investigaciones sobre la causa de esta tragedia continúan, pero el diario considera que no fueron suficientemente prudentes al recoger la primera información procedente de Hamás.

Como muchas informaciones no pueden confirmarse, ha decidido cambiar la forma de presentarlas indicando la fuente: por ejemplo, que proceden del Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, "administrado por Hamás". Y anuncia a los lectores: “Los acontecimientos en curso, desde las atrocidades cometidas por Hamás durante la operación terrorista del 7 de octubre, se inscriben en una guerra sin piedad, que promete ser larga, portadora de tragedias y múltiples ondas de choque. Debemos a su fidelidad y confianza responder con una cobertura editorial lo más completa y fiable posible”.