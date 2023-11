La confianza del lector

Uno de los grandes riesgos de las democracias occidentales es la perversión de instituciones básicas. Se impide la expresión de la voluntad de los ciudadanos cuando se instrumentalizan al servicio de los gobernantes o de simples causas ideológicas de parte. Pierden su identidad y se transforman en aquello que muchos habrán olvidado: correas de transmisión.



No me refiero sólo a figuras recientes, al menos en España, como el CIS o el Defensor del pueblo; tampoco a otras menos modernas, como los medios de comunicación oficiales, tipo prensa del movimiento o radiotelevisión pública. No soy nada partidario de la existencia de ese tipo de organismos, al menos en los países latinos, que no suelen brillar por su admiración hacia las exigencias de la ética pública –de modo particular, la ética de los procedimientos-, y tienden a valorar como hipocresía los comportamientos de países del norte o en los anglosajones. Al menos desde Montesquieu, hay que respetar la división de poderes y, muy en concreto, la independencia de los jueces y de la administración de la justicia.

También pueden traicionar su misión propia los medios de comunicación y los profesionales de las actividades relacionadas con la información. Ciertamente, la objetividad absoluta no existe. Pero, como expresó un periodista europeo cuyo nombre no consigo recordar, la voluntad de ser objetivo puede existir..., o no.