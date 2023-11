"La situación de los autónomos mejoraría si el foco estuviera puesto en generar más beneficios"

"Si tienes el foco en no pagar impuestos, no estás pensando ni trabajando en cómo generar más beneficios", sentencia la asesora fiscal Vanessa Cantero. Tomar conciencia de dónde se está, responsabilizarse e implementar cambios para buscar mayor rentabilidad son algunas de las claves para incrementar el nivel de ingresos de los autónomos en España "Nunca debe el hombre lamentarse de los tiempos en los que vive, pues esto no le servirá de nada. En cambio, en su poder está siempre mejorarlos", es una cita del historiador y pensador inglés Thomas Carlyle que bien sirve para reflejar la época actual. Un momento donde el descontento está muy presente, sobre todo entre aquellas personas que deciden emprender y montar un negocio y entre los trabajadores autónomos. A pesar de que las últimas cifras hablan de un crecimiento en la generación de empleo en el mes de octubre, la tendencia no es tan positiva para quienes buscan impulsar ideas y proyectos.

Y uno de los temas que centraliza la mayoría de las quejas son los impuestos. "La mayoría de autónomos y emprendedores no están de acuerdo con pagar tantos impuestos, pero no porque no quieran pagar, sino porque sienten que no reciben un retorno", señala Vanessa Cantero, asesora fiscal y consultora de negocios.

El problema viene del error de meter en el mismo saco a los emprendedores pequeños y a las grandes empresas ya que, de esta forma, al no estar en igualdad de condiciones, al final se castiga a los pequeños empresarios.

Ahora bien, parafraseando la cita del inglés Carlyle, los expertos coinciden en la necesidad de salir de la queja e ir más allá.

Claves para poner el foco en generar más ingresos

El enfado y la queja no ayudan a cambiar la situación, ahora bien, ¿cómo se puede cambiar el foco?

1. Tomando conciencia de dónde está. Por poco atractivo que pueda parecer, cada mes deben sentarse y evaluar la situación del negocio. Hay que conocer cuáles han sido los ingresos ya que ningún trabajador firmaría un contrato sin saber cuánto le van a pagar. No existen fórmulas mágicas para cambiar las cosas, pero lo que sí está claro es que si el autónomo o empresario no sabe dónde está, será mucho más complicado tener un rumbo que le lleve a un lugar mejor.

2. Responsabilizarse. La realidad está ahí y no saben si cambiará y, por ese motivo, el foco debe situarse en todo lo que puede controlar. Hay que responsabilizarse de la situación y saber qué se puede hacer para cambiar donde se está. Siempre habrá la ocasión de ir a protestar por lo político en su tiempo libre, pero antes deben trabajar en lo que depende de ellos mismos.

3. Implementar cambios buscando la rentabilidad por otro lado. "El día que cada uno se responsabiliza, empieza un cambio", apunta Cantero. El cambio siempre es posible y una buena opción pasa por centrarse en los clientes y los servicios que se ofrecen para maximizar las fortalezas.

Otra clave para la transformación pasa por mostrar más interés por sus propios números. "Absolutamente ningún emprendedor o empresario que no le dedique tiempo de manera regular y continua a sus números, mínimo una vez al mes, va a tener un negocio de crecimiento", sentencia Cantero. Así pues, un buen lugar donde situar el foco es en los números, pero no para quejarse de los impuestos sino buscando la manera de generar más ingresos. Los números son la clave de un negocio y hay que comprometerse con ellos.