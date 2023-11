Transformando desafíos en oportunidades

Cómo vender en Amazon siendo una marca juguetera tradicional sin presupuesto alto y con un producto didáctico pero cada vez menos demandado por el target infantil En el dinámico panorama del sector juguetero en España, la irrupción de la pandemia ha generado una metamorfosis significativa, catapultando al comercio electrónico y en particular a Amazon, a la vanguardia de las ventas online.

Durante los últimos años, el comercio electrónico ha experimentado un crecimiento exponencial, y el sector juguetero no ha sido la excepción. El cambio de hábitos de compra, acelerado por la pandemia, ha llevado a los consumidores a confiar cada vez más en plataformas online, donde la conveniencia, la diversidad de opciones y la seguridad en las transacciones son prioritarias. Amazon, como referente indiscutible en el comercio electrónico, ha sido el epicentro de esta transformación, emergiendo como el destino preferido para las compras de juguetes.

En este contexto de cambio acelerado, las marcas de juguetes se enfrentan al desafío de destacar en un mercado saturado, donde la visibilidad y la diferenciación son cruciales. Además, cada vez más niños dejan de jugar antes con juguetes tradicionales dando paso a los juguetes electrónicos.

Teniendo en cuenta que Amazon se ha convertido en un rey del marketplace en España, es obvio que la venta ahí es clave y que la publicidad tanto dentro como fuera de Amazon será obligatoria si se quiere tener éxito. La capacidad de llegar a audiencias específicas, la personalización de estrategias y la medición precisa del retorno de la inversión se han vuelto fundamentales para el éxito en este competitivo entorno.

Pero, sin duda, si se quiere alcanzar el éxito, lo más adecuado es rodearse de los grandes expertos en la materia. En este caso, para triunfar en Amazon, ir de la mano de uno de sus partners es lo ideal y si es como Amazing, que solo trabaja el entorno Amazon, que tiene un gran equipo multidisciplinar certificado en todas las áreas de Amazon y que ya da servicio no solo en España sino también en el resto de Europa, USA y México, pues mejor que mejor.

Como ejemplo de su buen hacer, hay un caso de éxito notable con una marca de juguetes educativos muy conocida en el mercado español. Durante la colaboración de tres meses (octubre - diciembre), se enfrentaron al desafío de alcanzar unos objetivos ambiciosos con un presupuesto limitado, sin poder activar promociones en momentos como el Black Friday o la temporada navideña.

Para superar este reto, implementaron una estrategia integral que combinó Sponsored Ads y una campaña DSP. En Sponsored Ads, desplegaron tres estrategias clave con formatos variados, gestionando diariamente CPCs y keywords para maximizar el rendimiento. La campaña DSP se centró en audiencias estratégicas y emplazamientos equilibrados, logrando una sorprendente eficacia, con el objetivo de venta cumplido en un mes, con unas cifras de ROAS (Return of Ad Sales) y unas cifras de NTB (New to Brand) muy por encima de la media del mercado.

Para concluir, las marcas jugueteras pueden acudir a la ayuda de grandes expertos. Y, aunque parezca increíble, aún están a tiempo. En Amazon, se vende y mucho, pero es un entorno muy competitivo y todos quieren alcanzar el éxito. No es fácil ni la gestión ni la creación y optimización continua de las campañas de publicidad que, por otro lado, son obligatorias si quieres alcanzar los objetivos.