Repara tu Deuda Abogados cancela 84.000€ en Barcelona (Cataluña) con la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado había solicitado préstamos. Además, la que había sido su pareja, con quien tenía hijas, quedó en situación de desempleo Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deudaen Barcelona (Catalunya). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº50 de Barcelona (Catalunya) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un hombre con una deuda de 84.000 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: "la situación de sobreendeudamiento del deudor tiene su razón de ser en la escasez de ingresos para cubrir sus necesidades y las de su familia, por lo que acudió a préstamos. Con posterioridad, la que fue su pareja (con quien tenía hijas), quedó en situación de desempleo. Por este motivo, tuvo incluso que solicitar ayudas a familiares y conocidos para poder cubrir sus gastos esenciales".

Según señalan desde Repara tu Deuda, "España incorporó a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Estamos ante una legislación, cuyo origen se encuentra en Estados Unidos hace más de 100 años, a la que se han acogido figuras relevantes como Walt Disney o Steve Jobs. Su espíritu es ofrecer una segunda oportunidad a personas en situación de sobreendeudamiento por haber sufrido algún tipo de revés económico. De esta forma, se elimina también el estigma que sufren por no poder asumir sus deudas".

Repara tu Deuda Abogados inició su labor como gabinete especializado en la Ley de Segunda Oportunidaden septiembre de 2015, mismo año en el que se aprobó esta herramienta. Desde entonces, más de 20.000 particulares y autónomos han puesto su caso en sus manos para liberarse de sus deudas, empezar una nueva vida desde cero y salir de los listados de morosidad (como ASNEF).

El haber sido pionero en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidadle ha llevado a un claro liderazgo en el mercado de cancelación de deudas de particulares y autónomos. Hasta el momento, ha logrado rebasar la cifra de 170 millones de euros de deuda exonerada a personas procedentes de las diferentes comunidades.

Los abogados de Repara tu Deuda ofrecen facilidades de pago a las personas que pasan por sus manos. Y es que son conscientes de que se trata de particulares y autónomos que han caído en una situación de angustia y que no tiene sentido no darles una segunda oportunidad para reactivarse en la economía.

Esta legislación permite la exoneración de la deuda de particulares y autónomos siempre que cumplan una serie de requisitos. En resumen, basta con que el concursado no supere los 5 millones de euros, que actúe en todo momento de buena fe (sin ocultar bienes ni ingresos) y que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años.

