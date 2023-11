Vilches Abogados, reconocido por "Best Lawyers" como uno de los mejores bufetes en España 2024

Reconocidos como una de las mejores firmas jurídicas de España por la excelencia profesional dos años consecutivos 2023 y 2024 Best LawyersTM, en su edición de 2024, reconoce a Vilches Abogados como uno de los mejores bufetes en el área de Derecho Civil en España.

Como cada año, el prestigioso directorio de práctica legal Best LawyersTM publica un listado en el que incluye los mejores bufetes de abogados de los 5 continentes.

Este año, el bufete con más de 25 profesionales al servicio de los clientes, revalida el galardón ya conseguido el año pasado, algo que aumenta una autoridad que, año tras año, crece, y se consolida, a base de buenos resultados.

En ese directorio, los galardonados ven reconocido el trabajo que realizan cada día, a través de la valoración de sus clientes, y de otros profesionales de la abogacía, que tienen en cuenta la excelencia en su trabajo, y los logros alcanzados durante los 12 meses anteriores.

Con esto, Vilches Abogados, refuerza un reconocimiento en el sector que, durante años, ha logrado a base de éxitos y de excelentes opiniones de todos los clientes a quienes ha representado.

Vilches Abogados tiene sus sedes en Madrid Centro, Tres Cantos, Móstoles, Las Rozas, Torrejón de Ardoz, Majadahonda, Pozuelo y San Sebastián de los Reyes, Majadahonda, Pozuelo, Getafe y prevé durante este año 2024 continuar su expansión por la Comunidad de Madrid.

Manuel Hernández, habitual en su canal de Youtube con vídeos de actualidad, es el director y fundador de los bufetes repartidos por la Comunidad de Madrid y que ya cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector. Además de multitud de apariciones en programas televisivos en los que colabora como abogado experto en la materia.

Vilches Abogados C. de Jorge Juan, 78, 5B, 28009 Madrid