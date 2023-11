¿Qué es la reversión cuantificable de la edad biológica?, por COEUS Retroaging

La edad biológica consiste en el grado de envejecimiento de un organismo y el estado de sus células, tejidos y órganos. No obstante, esta no tiene nada que ver con la edad cronológica, puesto que esta última son los años de vida que tiene una persona.

Conocer la edad biológica es muy importante para poder prevenir enfermedades asociadas directamente con el envejecimiento como la demencia, el Alzheimer o la diabetes, por solo mencionar algunas.

Para frenar el envejecimiento hay que adoptar algunos hábitos. Además, también existen tratamientos innovadores como los que ofrece COEUS Retroaging, una compañía de medicina de la longevidad.

Reversión cuantificable de la edad biológica de la mano de COEUS Retroaging COEUS Retroaging ofrece una metodología para revertir la edad biológica en los seres humanos. Esto es posible gracias a un trabajo en conjunto de expertos y científicos, quienes se apoyan en la medicina de la longevidad y en técnicas avanzadas.

Uno de los enfoques principales de los tratamientos de la compañía especializada es disminuir del organismo el número de células senescentes, las cuales a raíz del estrés celular dejan de dividirse, pero no mueren. A medida que los individuos van envejeciendo van acumulando dichas células defectuosas, dando paso a enfermedades como el cáncer. Lo que se obtiene con la reducción de este tipo de células es reducir la inflación sistémica y retrasar el envejecimiento.

Por otro lado, los tratamientos de COEUS Retroaging buscan también elevar los niveles de nicotinamida adenina dinucleótido (NAD+), que es una coenzima que participa en varias reacciones químicas del cuerpo, entre ellas la reparación del ADN dañado. Los niveles de esta coenzima van disminuyendo con el paso del tiempo, propiciando problemas de salud como pérdida de la visión y enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas. A su vez, tener el NAD+ en sus niveles correctos permite recuperar la función de las mitocondrias, que son unos orgánulos que tienen una importante función dentro de la célula. Asimismo, participan en muchos procesos metabólicos.

Personalización de tratamientos Una de las características de los tratamientos de COEUS Retroaging es que son 100 % personalizados. Para la personalización los especialistas realizan un test para averiguar de manera precisa la edad biológica -test epigenético-, donde se analiza el epigenoma de cada persona y sus metilaciones para saber cuáles son las causas que están acelerando el envejecimiento.

De acuerdo con los resultados se puede diseñar el tratamiento. Entre las opciones destaca el Lynx, uno de los métodos más avanzados que tiene como finalidad equilibrar las metilaciones del ADN y alcanzar el retro envejecimiento epigenético, mediante el consumo de suplementos, terapia retroaging y entrenamiento físico. Otra de las alternativas es el tratamiento microbiota, donde el reto es equilibrar la microbiota en el organismo, que son las bacterias que se encuentran en el aparato digestivo, en la piel, en la boca y en el área genital y que tienen la importante función de proteger de bacterias patógenas causantes de enfermedades, de mantener el sistema inmune, favorecer la digestión y regular el metabolismo.