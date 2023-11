Las exigencias para las llantas de offroad

Las llantas para uso offroad en motocicletas tienen unas exigencias muy específicas. Deben ser capaces de soportar fuertes impactos, muy frecuentes, y a su vez, ser lo más ligeras posible. La ligereza afecta a un mejor manejo de la motocicleta y un mejor funcionamiento de la suspensión, al disminuir las inercias y favorecer la respuesta más rápida de las suspensiones, lo que a su vez es fundamental para mejorar el contacto neumáticos/terreno y el agarre de estos.

Ante requisitos tan exigentes para las llantas de offroad, la mejor solución actualmente son los anillos y bujes de aleación de aluminio forjado, unidos por radios de acero. Esto proporciona la máxima resistencia ante impactos y vibraciones, a la vez que ligereza.

En la práctica del offroad - enduro, motocross… - se requiere usar presiones generalmente bajas del neumático, entre 1 y 0,2 bar. Con estas bajas presiones, no se puede asegurar la fijación del neumático a la llanta, lo cual obliga al uso de “papillones” o frenos de cubierta atornillados a la llanta.

En el uso en carretera, incluso en competiciones, los requisitos son diferentes. No hay fuertes impactos y las presiones de inflado son superiores a 1 bar. En este caso, el uso de llantas de aleación se ha impuesto, pudiendo por añadidura utilizar neumáticos “tubeless”, sin cámara, y sin necesidad de frenos de cubierta, quedando estas fijadas a la llanta por la propia presión de inflado.

En el mundo offroad, las llantas de radios y las bajas presiones conllevan el uso de “papillones” para sujetar la cubierta y cámaras, al no ser estanca la llanta por las tuercas de sujeción de los radios. Así es que la totalidad de las motocicletas offroad de fábrica vienen provistas de cámara y frenos de cubierta.

Para un uso más exigente, las bajas presiones y los impactos provocan alta incidencia de cortes de las cámaras contra las llantas y el casi bloqueo de la motocicleta.

Ya hace unos años aparecieron sistemas para solventar estos inconvenientes. El más reciente y evolucionado es el sistema NomOusse, que proporciona las siguientes ventajas:

Sella contra el neumático offroad y prescinde de la cámara, que ya no se machaca contra la llanta.

Fija el neumático a la llanta prescindiendo del freno de cubierta.

Sobresale 3 cm de la llanta, por lo que es un eficaz soporte de rodadura incluso a presión cero. A su vez, permite rodar de continuo a presiones muy bajas, optimizando el agarre.

La presión del offroad se puede ajustar a voluntad del conductor.

El offroad actúa como un tubeless y, en caso de pinchazo, se puede reparar con una mecha.

El sistema NomOusse es de vida ilimitada y reparable en caso de accidente.