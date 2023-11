Entrevista a Jesús Barreña sobre sus servicios como asesor de finanzas personales

Actualmente, es muy importante contar con los servicios de un asesor de finanzas personales como Jesús Barreña. Este planificador financiero personal y familiar trata el tema de las finanzas personales, ahorro e inversión. Ayuda a personas individuales y familias a mejorar la gestión de sus finanzas, que adquieran hábitos financieros saludables y a rentabilizar sus ahorros.

En esta entrevista, explica un poco más sobre sus servicios.

¿Qué es exactamente un asesor de finanzas personales?

Un asesor de finanzas personales es alguien con conocimientos y experiencia en planificación financiera personal.

Su función principal es asesorar a personas individuales y a familias en la gestión de sus finanzas haciendo una planificación de las mismas con el fin de lograr sus objetivos.

Objetivos como comprar una casa, planificar su jubilación, pagar los estudios de sus hijos, viajar, disfrutar de los suyos.

Y esto lo consigue con un presupuesto ajustado a sus necesidades con el que poder ahorrar e invertir todos los meses.

Además de enseñar a tomar decisiones financieras inteligentes, ajustadas a los objetivos de cada persona y familia.

¿Cuáles son las consecuencias de no contar con este tipo de asesoría?

No contar con el apoyo de un asesor financiero personal puede llevar a decisiones financieras menos informadas, mayores riesgos financieros, así como dificultades en la planificación a largo plazo.

Un asesor puede proporcionar orientación clave para optimizar las finanzas y ayudar a alcanzar metas específicas.

¿Cómo afectaría eso la consecución de metas para una persona o para una familia?

El desconocimiento financiero puede afectar negativamente las metas financieras al dificultar la toma de decisiones sobre sus gastos, ahorros e inversiones.

Un manejo ineficiente de los recursos, lo que dificulta alcanzar objetivos financieros a largo plazo.

Es crucial educarse sobre conceptos financieros básicos para tomar decisiones más sólidas y trabajar hacia metas financieras.

¿Por qué es importante contar con un asesor en finanzas personales?

Contar con un asesor en finanzas personales es crucial porque brinda orientación experta para gestionar ingresos, inversiones y deudas de manera eficiente.

Ayuda a establecer metas financieras, ahorra tiempo y minimiza riesgos, contribuyendo a un futuro económico más sólido y seguro.

¿Qué tipo de personas requiere de un asesor en finanzas personales?

Cualquier persona que busque optimizar sus decisiones financieras, planificar metas a largo plazo o mejorar su gestión económica puede beneficiarse de un asesor en finanzas personales.

¿Una persona con muchos ingresos requiere de este tipo de orientación?

Sí, incluso personas con altos ingresos pueden beneficiarse al tener un asesor en finanzas personales para optimizar inversiones, planificar la jubilación y gestionar eficientemente sus recursos económicos.

¿Solo es para personas que estén atravesando una crisis financiera?

No, los asesores en finanzas personales son útiles tanto para prevenir crisis financieras como para ayudar a quienes ya enfrentan dificultades económicas.

La orientación es adaptable a diversas situaciones económicas.

¿Puede explicarnos 4 beneficios concretos de contar con un asesor de finanzas personales?

Por supuesto.

Conseguir ahorrar todos los meses.

Optimización de inversiones: Ayuda a seleccionar inversiones adecuadas según los objetivos y tolerancia al riesgo.

Marcarse objetivos a corto y largo plazo y lograrlos con la planificación financiera adecuada.

Lograr la tranquilidad financiera para siempre.

¿Cuándo es el momento adecuado para contratar este tipo de asesoría?

El momento adecuado para contratar asesoría financiera personal es ahora.

En el sentido que cuanto antes se tenga un Plan financiero personal, antes se podrá dedicar a disfrutar del resto de sus aficiones, estar con su familia, etc.

¿Qué debo tomar en cuenta antes de contratar un asesor de finanzas personales?

Antes de contratar un asesor de finanzas personales, debes considerar su experiencia y conocimientos.

También es importante que el asesor no represente a una empresa o entidad, puesto que se verá condicionado a ofrecer los productos de su entidad, quedando la duda de si son los más adecuados.

¿Cuál es el perfil de un asesor adecuado?

Cómo hemos dicho antes el conocimiento y la experiencia son importantes.

Pero, a mi modo de ver, lo más importante es que se trate de alguien confiable, alguien sincero y en quién se pueda confiar que le dará los mejores consejos financieros.

La confianza es fundamental.

¿Cuál es el problema más extendido de las familias en el tema de la gestión de su dinero?

Podemos destacar 2 inquietudes financieras en muchas personas y familias.

El primero sería no tener un presupuesto mensual.

Al no tener un presupuesto establecido, no controlan los gastos y eso es grave, ya que hay meses que los gastos pueden superar a los ingresos.

No tienen un colchón de emergencia establecido.

No tienen un ahorro mensual, unos meses ahorran y otros no, eso se soluciona con un presupuesto bien hecho.

Y otro problema muy extendido es que hay muchas familias con dinero ahorrado, pero no lo están rentabilizando, lo tienen en cuentas corrientes o depositas a plazo cuya rentabilidad es muy precaria.

La inflación se está comiendo el poder adquisitivo de su dinero y por desconocimiento no le estás sacando rentabilidad, no saben dónde invertir y eso les paraliza.

¿Qué aspectos concretos abarca la asesoría en finanzas personales?

La asesoría en finanzas personales abarca la planificación presupuestaria, la gestión de deudas, el ahorro, la inversión, la planificación para la jubilación y la protección financiera familiar, entre otros aspectos.

¿Cómo es su metodología de trabajo?

La metodología de trabajo en la asesoría financiera implica una evaluación detallada de la situación financiera del cliente, establecimiento de metas financieras, diseño de un plan personalizado, implementación de estrategias y monitoreo continuo para ajustar según sea necesario.

La asesoría financiera tiende a ser personalizada para cada cliente, adaptándose a sus necesidades específicas.

¿Cuánto tiempo le toma a una persona o familia asesorada financieramente cambiar su realidad económica?

En pocos días, se puede tener un plan financiero personalizado.

A continuación, hay que ponerlo en acción y empezar a ver los resultados.

El primer mes las mejoras en la gestión de su dinero hacen ver un camino de tranquilidad financiera ya marcado.

¿Este tipo de asesoría es permanente o puntual?

La asesoría financiera puede ser tanto permanente como puntual, dependiendo de las necesidades del cliente.

En general, cuando es asesorado, entiende los conceptos y el plan financiero, ya lo sabe para siempre.

En ocasiones, puede requerir un seguimiento.

Una vez hecha la asesoría financiera personal, nunca más tendrá problemas de dinero, ya que sabrá cómo gestionarlo.

