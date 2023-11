GELLIFY celebra ‘Corporate Entrepreneurship: The Venture Builder’s Journey’, la hoja de ruta para el éxito empresarial

Conocer el panorama global del emprendimiento corporativo para ajustar la estrategia y alcanzar otros mercados es uno de los desafíos de gran parte del tejido empresarial global. Maximizar objetivos, establecer retos e impulsar la colaboración de empresas ya consolidadas con aquellas que son emergentes es el foco de ‘Corporate Entrepreneurship: The Venture Builder’s Journey’. Un evento impulsado por GELLIFY para promover la transformación empresarial y descubrir las claves del éxito del Venture Building GELLIFY, la compañía de innovación global que ayuda a grandes empresas en su proceso de transformación, ha anunciado una nueva edición de su evento global de innovación ‘Corporate Entrepreneurship: The Venture Builder’s Journey’. Un encuentro que conecta la innovación y la transformación para llevar a las empresas al siguiente nivel.

‘Corporate Entrepreneurship: The Venture Builder’s Journey’ se celebra el próximo 22 de noviembre, en formato online, ofreciendo estrategias claves para potenciar el Venture Building en todo el mundo. Una jornada para profundizar en las estrategías, herramientas y vehículos de innovación que impulsan el éxito en el mundo empresarial.

El evento acogerá a líderes empresariales de grandes corporaciones a nivel global, expertos en innovación internacionales y emprendedores de primer nivel para debatir sobre las principales tendencias en innovación y emprendimiento corporativo. De esta forma, figuras de peso en la innovación empresarial nacional e internacional como Alejandro Sánchez, Corporate Venturing en Naturgy, Natalia Ruiz, Socio Director de NET ZERO VENTURES, Reinhard Hiller, gerente de Innovación Tecnológica de Mediclinic Internacional, o Carlo Mario Caroni, Director de operaciones de Electrolux Profesional, compartirán su visión y las claves del Venture Building.

En esta nueva edición de Corporate Entrepreneurship se expondrán una gran variedad de temas relacionados con las oportunidades del Corporate Venturing, la colaboración entre startups y corporaciones o las tendencias y modelos de futuro en Venture Building, entre otras cuestiones.

"Un año más volvemos a reunir al talento más brillante a nivel global para compartir conocimientos, experiencias y nuevas ideas alrededor de la innovación. Corporate Entrepreneurship es un foro imprescindible para todas aquellas compañías que quieren acelerar sus procesos de innovación y mejorar el futuro de sus organizaciones. Una oportunidad única para dejarse inspirar por algunos de los expertos más influyentes en el ámbito de la innovación, el Venture Building y el emprendimiento corporativo",señala Diego Fernández, CEO & Cofounder GELLIFY Iberia.

Más información de ‘‘Corporate Entrepreneurship: The Venture Builder’s Journey’ aquí: https://gellify.com/news-and-events/corporate-entrepreneurship/