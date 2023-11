Valor agregado desde la experiencia y la tecnología, con Commutatio.es

¿Cuáles son las diferencias entre Commutatio.es y otras proptech del mercado? Las proptech, empresas tecnológicas del sector inmobiliario, han transformado la manera en que se interactúa con el mercado. En un mundo cada vez más digital, estas plataformas han revolucionado la compra, venta e inversión en bienes inmuebles. Entre las proptech líderes en el mercado español, destaca commutatio.es, una plataforma que sobresale por el alto valor agregado que aporta a sus clientes y por cómo fue gestada.

Expertise, procesos y tecnología, la importancia de lo intangible Una de las principales ventajas competitivas de Commutatio.es radica en su enfoque en las personas detrás de la tecnología. “Hemos desarrollado nuestra propia tecnología a partir de un capital muy amplio en conocimiento y expertise. A diferencia de otros modelos de empresa similar donde el capital inicial es el dinero, en nuestro caso fue la experiencia. Eso hizo y hace que cada euro reinvertido sea colocado con mucha precisión y enfoque. En el desarrollo de una startup existe una tasa de incertidumbre y desperdicio de recursos muy grandes. En nuestro caso fue a la inversa, hemos desarrollado la tecnología que nos está permitiendo escalar un negocio analógico basado en principios y valores que por mucha tecnología que creemos, no pueden perderse porque son la base de todo”- según Santiago Acetti, CEO de la compañía.

Alineación de intereses Cuando se trata de invertir en bienes inmuebles, la seguridad y la rentabilidad son cruciales, pero más lo son la confianza en la dirección de la compañía gestora y el feeling entre la empresa y el inversor. Commutatio.es tiene una trayectoria sólida en el mercado inmobiliario, con más de 9 años de experiencia en la industria. “Normalmente, se entiende el comercio como la tienda llena de productos de un lado y el cliente del otro lado realizando el pedido. Allí existirá un intercambio de bienes, pero nunca habrá nada más allá que eso, un simple intercambio. Nosotros hemos cambiado ese enfoque porque no es compatible con nuestro sector.

En commutatio.es somos gestores de patrimonio y los activos de nuestros clientes no duran una sola transacción, sino que hay que cuidarlos y administrarlos. Revalorizamos su inversión a largo plazo y exprimimos su rentabilidad a corto para que obtengan rendimientos evitando al máximo su depreciación.

Esto, nos lleva inexorablemente a cambiar 'el mostrador de la tienda' por una mesa redonda, donde el cliente tiene que entrar sí o sí en la empresa, tiene que entender lo que hacemos y por qué lo hacemos, tiene que saber que llevamos la misma camiseta, si a él le va bien, a nosotros también, por tanto, nuestros intereses están alineados”.

La necesidad de ver lo más lejos posible No está mal que todo lo que se quiera sea para ya y que sea bueno, bonito y barato. Las personas son ansiosas por su propia naturaleza y valoran más (el mismo bien) ahora que dentro de una semana.

Respecto a esto, Santiago Acetti Falcone cuenta: “Intentamos ver quién será nuestro cliente y cómo será su situación dentro de 10 o 20 años. Estamos creando una herramienta que queremos que ayude a la gente a crear hábitos. Necesitamos entender mejor y más lejos en el horizonte para que podamos revalorizar nuestra inversión constante en tecnología. Muchas veces nos equivocamos, pero corregimos el rumbo y seguimos”.