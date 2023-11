Mejorar la comunicación con los talleres presenciales de Fernando Miralles

Hoy en día, la habilidad para hablar en público es esencial para cualquier profesional que aspire a comunicar sus ideas, destacar y convencer o persuadir a una audiencia, ya que esto permite abrir muchas puertas a través de la gestión adecuada de habilidades, la práctica y las estrategias comunicacionales.

La expresión en diversos entornos públicos como cursos, conferencias, seminarios, reuniones de negocios, etcétera, implica saber dominar algunos elementos fundamentales como el lenguaje adecuado, el tono y ritmo de voz, el lenguaje corporal, la estructuración de contenido y el control del nerviosismo.

Estos conceptos resumen parte de la tarea de Fernando Miralles: un reputado speaker campeón de oratoria en España que ofrece diversos talleres presenciales para que empresarios, directivos y emprendedores aprendan a gestionar el arte de hablar en público.

Talleres presenciales para perfeccionar la oratoria Un estudio divulgado por la Universidad de California reflejó que el hablar en público es uno de los cinco temores más frecuentes a los que se expone un profesional. El informe añade que un 75 % de profesionales habitualmente sufren situaciones recurrentes de ansiedad que pueden ir desde un nerviosismo leve a un miedo paralizante o pánico, lo que hace que tiendan a evitar exponerse a estas circunstancias o sufran su transcurso.

En este marco, Fernando Miralles es un experto orador motivacional que en su plataforma web ofrece la posibilidad de reservar plazas a una serie de talleres presenciales en los que pretende formar a los interesados sobre los principales aspectos esenciales que hacen a una buena oratoria y comunicación.

La formación denominada “Transforma tu Comunicación” tiene su desarrollo central previsto para febrero del 2024, con distintas sesiones en Madrid (19 y 20 de febrero), Barcelona (22 y 23), Valencia (26 y 27 del mismo mes), además de Bogotá (Colombia) y Ciudad de México (México) que aún no tienen fechas confirmadas.

La oferta formativa de los cursos promete centrarse en determinados elementos fundamentales como el impacto en la audiencia, la gestión del miedo y el nerviosismo, los trucos de la comunicación no verbal, las técnicas profesionales para comunicar, los secretos para persuadir y conmover a una audiencia, cómo conectar con el público y “la receta para un discurso perfecto”.

Según señala el speaker en su sitio web, los interesados no necesitan tener conocimientos previos y la inscripción por 360 € incluye no solo la práctica, sino también el acceso a documentación complementaria, comidas, formatos intensivos y un certificado de finalización por cada taller.

Expertos cualificados en el arte de hablar en público Fernando Miralles es un profesional repleto de logros que avalan su capacidad internacional como orador: obtuvo el primer puesto de discurso en español en los campeonatos de España de Toastmasters Internacional (2018) y de la Comunidad Valenciana (2017), al igual que el primer lugar en la competición internacional de plan de negocio 2018 organizada por SolBridge International School of Business (Corea del Sur).

Por último, cabe destacar que el speaker que cuenta con más de 1.5 millones de seguidores en redes sociales ha trabajado con grandes multinacionales y con importantes escuelas de negocios y universidades nacionales.