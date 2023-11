Zarbee's llega a España con productos para toda la familia que alivian la tos y refuerzan el sistema inmunitario

Zarbee’s ofrece una gama de productos inspirados en la naturaleza y avalados por la ciencia para el bienestar de toda la familia durante los fríos meses de invierno Las dificultades que plantea la crianza hacen que, con frecuencia, antepongamos el bienestar de los hijos al propio. El amor que se siente por los pequeños empuja a priorizar su salud y su bienestar. Ante esta situación, Zarbee's plantea fomentar un principio fundamental: el autocuidado. Para cuidar de los demás, es imprescindible cuidarnos. Porque si dedicamos tiempo a ello, los hijos aprenderán a hacer lo mismo.

Por ello, Zarbee’s llega a España con una gama dirigida al bienestar de toda la familia. Esta gama consta de productos diseñados para aliviar los síntomas de la tos e irritación de garganta y reforzar el sistema inmunitario, hechos a base de ingredientes naturales y libres de ingredientes innecesarios como alcohol, colorantes y saborizantes artificiales y organismos modificados genéticamente (OMG).

La marca presenta una gama de productos hechos con miel pura adaptados a diferentes necesidades, como el jarabe Zarbee's tos & garganta para toda la familia, elaborado con miel pura, extracto de hoja de hiedra y glicerol de origen natural. Este jarabe trata eficazmente varios tipos de tos, ya sea seca o productiva, además de aliviar la irritación de garganta.

Para los adultos, Zarbee's ofrece el 'Jarabe extra inmunidad’, enriquecido con miel pura, extracto de equinácea, biotina y vitamina D para fortalecer el sistema inmunitario. Además, el 'Jarabe extra inmunidad adultos noche', diseñado para tomarlo por la noche, incorpora extracto de lavanda para facilitar la relajación y tener un sueño reparador.

Dónde y cuándo nació Zarbee’s

La marca fue fundada por el Dr. Zak Zarbock, padre y pediatra que, inspirado en la naturaleza y guiado por la ciencia, quiso encontrar nuevas y mejores formas de ayudar a sus hijos y a sus pacientes.

Al tratar de encontrar sin éxito productos eficaces y sin fármacos para cuidar de la salud de toda la familia, el Dr. Zak se propuso aportar nuevas ideas que mantuvieran saludables a sus hijos y pacientes. Su primer producto fue un jarabe infantil para la tos a base de miel, hecho con vitamina C y zinc y totalmente libre de ingredientes no deseados, como alcohol, colorantes y saborizantes artificiales y organismos modificados genéticamente.

Qué es Zarbee’s

La filosofía Zarbee’s es clara y rotunda: "Inspirado en la naturaleza. Respaldado por la ciencia". El objetivo de sus productos es brindar el mejor alivio posible para la tos y reforzar el sistema inmunitario de la forma más eficaz posible en todos los miembros de la familia, utilizando siempre ingredientes de origen natural totalmente libres de ingredientes innecesarios, como alcohol, colorantes y saborizantes artificiales y organismos modificados genéticamente, cuya procedencia, eficacia y pureza se comprueban minuciosamente para garantizar la calidad. Aunque Zarbee’s se inspire en la naturaleza, los productos están avalados por datos científicos para cumplir las declaraciones y los beneficios que promete a los consumidores.

Estos ingredientes, que son en un 98 % de origen natural, están exentos de aditivos innecesarios, como colorantes y saborizantes artificiales, lactosa y OMG. El resultado final son los jarabes, una fuente fiable de bienestar para ayudar a toda la familia a mantenerse sana.

Los jarabes para fortalecer el sistema inmunitario se componen principalmente de los siguientes ingredientes:

Miel pura: Rica en nutrientes, ha sido un alimento fundamental durante siglos porque contiene ingredientes beneficiosos como vitaminas y minerales esenciales.

Vitamina D: Un importante nutriente para favorecer la salud del sistema inmunitario. Extracto de lavanda: Obtenido de fuentes naturales, está clínicamente demostrado que ayuda a relajarse y fomenta un sueño reparador.

Biotina: Ayuda a mantener sanas y fuertes las membranas mucosas, que son una de las primeras líneas de defensa del organismo contra patógenos como bacterias y virus. Por otro lado, los principales ingredientes del jarabe Zarbee’s tos y garganta para toda la familia son:

Miel pura: Desempeña un papel fundamental aliviando y calmando las ganas de toser. Es conocida por sus propiedades calmantes.

Glicerol: Actúa como barrera protectora para la garganta irritada. Forma una barrera calmante que ayuda a aliviar la molestia y la irritación causada por la sequedad o el picor de garganta.

Extracto de hoja de hiedra: Se trata de un ingrediente muy apreciado que ayuda a facilitar la eliminación del moco. Gama extra inmunidad de Zarbee’s

Zarbee’s presenta la línea "extra inmunidad", elaborada mediante una cuidada selección de ingredientes botánicos naturales, como miel pura y otras fuentes valiosas de vitaminas esenciales. Esta exclusiva gama incluye tres jarabes especialmente formulados para fortalecer el sistema inmunitario todos los días durante todo el año. La combinación de miel pura con ingredientes botánicos de alta calidad y vitaminas esenciales garantizan una sensación de bienestar excepcional para todos.

1. Jarabe extra inmunidad adultos noche: Este jarabe hecho con miel pura contiene vitaminas seleccionadas para fortalecer el sistema inmunitario (vitamina D) y extracto de lavanda para relajar el cuerpo y fomentar un sueño reparador. También contiene biotina, que ayuda a proteger el revestimiento de la garganta y las vías respiratorias, una de las primeras líneas de defensa del organismo contra patógenos como bacterias y virus.

Cuenta con un 98 % de ingredientes de origen natural, cuidadosamente seleccionados por científicos y sin aditivos innecesarios. No contiene saborizantes ni colorantes artificiales, lactosa ni organismos modificados genéticamente. A partir de 12 años

2. Jarabe extra inmunidad adultos: Contiene miel pura rica en nutrientes, extracto de equinácea de origen natural y vitaminas esenciales para fortalecer el sistema inmunitario todos los días, durante todo el año. También está enriquecido con biotina, que refuerza la función normal de las membranas mucosas de la garganta y las vías respiratorias, una de las primeras líneas de defensa del organismo contra patógenos como bacterias y virus. Con un 98 % de ingredientes de origen natural y avalados por la ciencia, no contiene aditivos innecesarios. No contiene saborizantes ni colorantes artificiales, lactosa ni organismos modificados genéticamente. Recomendado a partir de 12 años.

3. Extra inmunidad para niños: Este jarabe de refuerzo para el sistema inmunológico se elabora con miel pura rica en nutrientes y está enriquecido con vitamina D, para darle al sistema inmunitario de los hijos una ayuda diaria extra. También contiene biotina, que ayuda a proteger las membranas mucosas de la garganta y las vías respiratorias, una de las primeras líneas de defensa del organismo contra bacterias y virus. Además, incorpora extracto de raíz de malvavisco, que ayuda a aliviar la garganta. Sin aditivos innecesarios para asegurarte de que los peques lo toleran bien. No contiene saborizantes ni colorantes artificiales, lactosa ni organismos modificados genéticamente. Sabor natural a frutas del bosque. Recomendado a partir de 3 años.

Jarabe Zarbee’s tos y garganta para toda la familia

El jarabe Zarbee’s tos y garganta para toda la familia es un producto pensado para toda la familia que alivia de forma eficaz la tos seca y productiva, al tiempo que calma y protege la garganta. Contiene miel pura de origen natural para aliviar las ganas de toser, glicerol para proteger la garganta irritada y extracto de hoja de hiedra para facilitar la eliminación de moco. Los ingredientes se inspiran en la naturaleza y no contienen aditivos innecesarios como colorantes o saborizantes artificiales ni lactosa. El Jarabe Tos y Garganta de Zarbee’s cumple con el Reglamento de Productos Sanitarios. No administrar a menores de 2 años.