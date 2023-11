El CEO de GlobátiKa, Ángel González, explica por qué no se deben presentar las conversaciones de WhatsApp impresas en un juicio

Ángel González, CEO de GlobátiKa Peritos Informáticos, ofrece a este medio su opinión experta sobre por qué las conversaciones de WhatsApp no deben ser presentadas en juicios en forma impresa. En un mundo donde las aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Telegram e Instagram son comunes en casos legales, la autenticidad y la fiabilidad de estas conversaciones impresas en papel se convierten en un tema fundamental para ganar o perder un juicio.

Según Ángel, perito informático con años de experiencia, la autenticidad y confiabilidad de las pruebas electrónicas en casos en los que estas pueden hacer volcar el resultado en procedimientos legales, deben seguir un procedimiento en el que no solo se asegure la cadena de custodia, sino que se limite cualquier defecto de forma en la presentación y estudio en el informe pericial informático.

Ángel González, señala la sentencia del Tribunal Supremo 300/2015, emitida el 19 de mayo, como un hito fundamental que aborda minuciosamente la autenticidad y confiabilidad de las conversaciones impresas de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp. Destaca la posibilidad de manipulación de archivos digitales, poniendo en duda la validez de las impresiones y sugiriendo que el escrutinio de la carga de la prueba debe aplicarse tanto a las impresiones como a los archivos originales.

La sentencia resalta varios puntos críticos que deben considerarse al presentar conversaciones de WhatsApp como pruebas legales. Enfoca la posibilidad de alteración de archivos digitales, planteando dudas sobre la autenticidad de las conversaciones impresas en papel. Además, destaca que la carga de la prueba recae en quien pretende utilizar estas comunicaciones como evidencia y que se necesita una prueba pericial en caso de impugnación.

Ángel González subraya la preocupación por el anonimato y la creación de cuentas con identidades falsas en aplicaciones de mensajería instantánea, enfatizando la necesidad de comprobar la autenticidad e identidad de los interlocutores. La sentencia también destaca la debilidad probatoria de las impresiones de archivos de comunicaciones electrónicas y recomienda que el escrutinio de la carga de la prueba no debe limitarse a estas impresiones, sino que debe extenderse a los archivos originales.

En sus advertencias, Ángel González afirma que "es necesario presentar las pruebas digitales con una pericial informática, ya que, de lo contrario, presentar las conversaciones en papel o con un simple pantallazo impreso en un proceso legal es, en realidad, 'jugar con fuego'". Advierte que tanto el juez como el abogado de la parte contraria probablemente no las aceptarán de inmediato y muy probablemente solicitarán un informe pericial que valide su autenticidad e integridad.

Además, la defensa en sala con la ratificación del informe pericial informático de manera responsable, seria e íntegra, apoya a su señoría un extra en el entendimiento de qué y cómo se ha realizado el procedimiento, para que no exista un “montón de conceptos técnicos incomprensibles”, sino un idioma fácil y entendible por los jueces.

GlobátiKa Lab, dirigido por Ángel González, se posiciona como un gabinete pericial altamente capacitado para realizar análisis periciales que certifiquen la autenticidad e integridad de las pruebas digitales presentadas en procesos legales. Su compromiso radica en garantizar la justicia y la confiabilidad de las pruebas en procedimientos legales.