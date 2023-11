¿Cuáles son algunos de los aceites de cocina más saludables?, por los nutricionistas de Zaragoza de Dietaryplus

El aceite es un ingrediente fundamental para preparar un amplio número de recetas, tanto frías como cocinadas. Sin embargo, existen diversas variantes de este producto en el mercado, con distintas propiedades según sus ingredientes, por lo que puede ser difícil saber cuál es la opción más saludable para cada receta.

Ante esta situación, algunos de los mejores nutricionistas de Zaragoza revelan algunos de los aceites de cocina más saludables para preparar cada tipo de alimento, según las propiedades de su composición.

Los diferentes tipos de aceite y sus características nutricionales Como señalan destacados nutricionistas de Zaragoza, existen diferentes tipos de aceites de cocina, los cuales presentan diferentes propiedades, cada una con un mayor aporte nutricional en diferentes alimentos. Entre los más comunes, están los aceites vegetales poliinsaturados, extraídos de semillas y vegetales, como maíz, girasol o sésamo.

A menudo, estas opciones se promocionan como saludables. Sin embargo, contienen altas dosis de ciertos ácidos grasos cuya ingesta desequilibrada causa varios problemas de salud. Además, estudios recientes han demostrado que contienen altas dosis de ácidos grasos trans, que resultan altamente perjudiciales para el organismo. Por ello, no se los recomienda para cocinar.

Por otro lado, están los aceites de cocina monoinsaturados, como el aceite de oliva, rico en polifenoles y antioxidantes o el aceite de aguacate, rico en ácidos grasos monoinsaturados, altamente favorables para la salud cardiovascular. Estos productos no son los más resistentes al calor, sin embargo, funcionan bien para cocinar a temperaturas moderadas, aunque la recomendación es usarlos principalmente en platos fríos, como salsas y ensaladas.

Finalmente, están los aceites de cocina saturados, los cuales presentan la mejor resistencia al calor, por lo que resultan ideales para cocinar en altas temperaturas. Entre estos, destaca el aceite de coco, altamente resistente al calor y rico en ácido láurico, un componente con varios beneficios para el organismo. Otra opción es la mantequilla, aunque en este caso es mejor buscar una composición a base de crema clarificada, libre de trazas de azúcar, para obtener una mayor estabilidad durante la cocción.

