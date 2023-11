Acelerando la búsqueda de empleo con el nuevo libro de Sergio González Martín

El último trimestre de 2023 dejará una tasa de paro del 11,6%, con más de 2.700.000 desempleados, según un informe realizado por Adecco sobre predicciones del mercado laboral español.

En este contexto, buscar empleo no resulta una tarea sencilla ante la gran cantidad de personas que se encuentran pugnando por un puesto de trabajo. No obstante, el escritor Sergio González Martín ofrece una serie de pautas y recomendaciones útiles tanto para la búsqueda de empleo como para distintos aspectos de la vida a través de su libro La Oportunidad que te mereces: Guía Práctica para Reinventarse.

Encontrar el camino hacia la oportunidad adecuada Escrito por el autor nacido en Barakaldo, Sergio González Martín, La Oportunidad que te mereces: Guía Práctica para Reinventarse, es un libro ideal tanto para los jóvenes que deseen insertarse en el mundo laboral como para las personas que estén pensando en volver a empezar desde cero y para quienes hayan perdido su trabajo. De esta manera, la obra es un manual práctico que sirve a los lectores como guía para buscar empleo y encontrar la oportunidad que se merecen.

Para ello, el escritor se ha basado no solo en su experiencia personal, sino también en la observación y el conocimiento técnico en diferentes aspectos, como el emprendimiento, la metodología de gestión del cambio y del tiempo, la marca personal y la Programación Neurolingüística (PNL). A su vez, la obra abarca diversos conceptos como el de planificación y productividad, además de profundizar en distintas técnicas de búsqueda de trabajo, por lo que se trata de un libro imprescindible para la orientación profesional.

La búsqueda de empleo como un proceso de venta Desde sus primeros años en Basauri, Sergio González Martín sintió una gran atracción por la ciencia y la tecnología, hecho que lo llevó a estudiar bioquímica en la Universidad del País Vasco. Una vez graduado, comenzó a trabajar dentro del equipo comercial de un laboratorio, a la vez que llevaba adelante su propio proyecto de empresa, lleno de dificultades, pero que significó un gran aprendizaje para este emprendedor, ya que en ese momento decidió formarse en marketing y gestión empresarial.

Por otro lado, en 2015 perdió su trabajo cuando la unidad de negocio en la que se desempeñaba fue comprada por otro laboratorio. Ante esta situación, González Martín empezó a buscar empleo como si se tratara de un proceso de venta en el que él mismo era el producto, logrando su meta en menos de 1 mes. Así, después de esta experiencia y de una vasta formación en coaching, PNL y orientación laboral, Sergio González Martín se volcó a ayudar a otras personas a encontrar su oportunidad, publicando su primer libro en 2021.

Disponible en la web a través de Amazon, La Oportunidad que te mereces: Guía Práctica para Reinventarse" ofrece potentes y eficaces recursos para buscar empleo y emprender.