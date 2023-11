Esther Alcocer Koplowitz, presidenta de FCC, recibe el Premio Líder Empresarial del Año

La presidenta de FCC agradeció al Grupo Henneo y a La Información la concesión de este premio "es un premio que recojo, feliz y emocionada, en nombre de todas y cada una de las personas que conforman el Grupo FCC. Dedicó también el premio a su madre, Esther Koplowitz, su principal inspiración y referente "cuando en 2013, asumí la presidencia del Grupo, me propuse seguir el rumbo iniciado por quien es mi principal inspiración y referente: mi madre, a quién quisiera dedicar, muy especialmente, este premio" La presidenta del Grupo FCC, Esther Alcocer Koplowitz, ha recibido el Premio Líder Empresarial del Año, que entrega anualmente LaInformacion.com, el digital económico del Grupo Henneo, de manos del presidente del Grupo Henneo, Fernando de Yarza, y la presidenta de La Información, Marisa Navas, en un acto celebrado ayer en la Fundación Rafael del Pino, en Madrid.

Esther Alcocer Koplowitz ha agradecido al Grupo Henneo y a La Información la concesión de este premio al liderazgo "es un premio que recojo, feliz y emocionada, en nombre de todas y cada una de las personas que conforman el Grupo FCC, porque ellos son los que lo han hecho posible. Sin ellos, FCC sería tan solo una quimera y no uno de los grandes referentes del sector tras más de 120 años de actividad en más de 25 países".

En su intervención, dedicó también el premio a su madre, Esther Koplowitz, su principal inspiración y referente "cuando en 2013, asumí la presidencia del Grupo, me propuse seguir el rumbo iniciado por quien es mi principal inspiración y referente: mi madre, a quién quisiera dedicar, muy especialmente, este premio".

Además, quiso destacar, así mismo, la persistencia de las personas que forman parte de FCC, y su pasión por las cosas bien hechas, y la atención y el cuidado de las personas que integran los diferentes negocios.

La presidenta de la compañía acabó su discurso destacando que "lo que siempre sostendrá a las empresas, serán aquellos líderes que tengan la capacidad de traducir una visión en una realidad y sepan, sobre todo, infundir esperanza en momentos de crisis".

Estos galardones tienen carácter anual y reconocen aquellos empresarios y emprendedores que, con su esfuerzo diario y actuando desde la ética, la sostenibilidad y la contribución a la sociedad, se han convertido en un modelo a seguir. Valores que son expresión viva de los que inspiran el modelo periodístico de LaInformacion.com.

Se conceden, de hecho, a personas, empresas, entidades o instituciones líderes, con sede en España, que a lo largo del año han destacado en alguna de las tres categorías establecidas: Premio Líder Empresarial del Año, Premio Líder del Año en Inversión Sostenible y Premio Líder del Año en Innovación.