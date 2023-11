El mayor supermercado de Noruega elige a Manhattan para apoyar el crecimiento de su marca de premium

El grupo de alimentación NorgesGruppen, que abastece al 88% del país e incluye marcas tan conocidas como Kiwi, Meny, Spar y Joker, ha elegido Manhattan Active® Warehouse Management para satisfacer las crecientes expectativas de entrega al cliente de su marca de supermercados premium Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) ha anunciado hoy que el mayor supermercado de Noruega, NorgesGruppen, ha elegido Manhattan Active® Warehouse Management para satisfacer las crecientes expectativas de entrega al cliente de su marca de supermercados premium.

El grupo NorgesGruppen incluye marcas tan conocidas como Kiwi, Meny, Spar y Joker, que cubren toda la gama de la venta al por menor de alimentación, incluyendo desde tiendas de proximidad hasta supermercados premium. Con 1.800 supermercados, otras 900 tiendas de proximidad y ASKO, el brazo mayorista de NorgesGruppen, que ofrece más de 25.000 productos a 14.000 clientes desde otros 13 almacenes, la organización ofrece alimentos y bienes de consumo al 88% del país.

Per Ola Drøpping, director general de NorgesGruppen Data, comenta: "A medida que el comercio online seguía creciendo, se hizo evidente que necesitábamos analizar nuestra cadena de suministro y las capacidades de nuestros almacenes para estar a la altura de las expectativas de nuestros clientes, tanto online como en tienda. Con una red de tiendas tan amplia y una base de clientes online cada vez más activa, satisfacer las expectativas, a menudo exigentes, de nuestros clientes es un reto enorme".

Vegard Kjuus, CEO de MENY, la sección premium del grupo, continua: "Como respuesta específica a la demanda prevista de comercio electrónico, ahora atendemos pedidos online de 50 tiendas y estamos en proceso de construir un nuevo centro de cumplimiento de comercio electrónico, que mejorará el servicio al cliente en toda la capital. Tenemos la mayor selección de productos alimentarios de Noruega entregados a domicilio, y con las nuevas instalaciones tendremos una aún mayor, incluyendo productos frescos de alta calidad, panadería, comida preparada, carne, pescado y queso".

"La solución de gestión de almacenes de Manhattan es sólida, y tenemos grandes expectativas de que nos ayude a satisfacer los futuros requisitos de los clientes dentro del comercio electrónico", añade Kjuus.

"Al ser una aplicación nativa en la nube, Manhattan Active Warehouse Management está alineada con la estrategia tecnológica de agilidad e innovación de NorgesGruppen. Tenemos mucha confianza en la capacidad funcional de Manhattan Active WM y, en términos más generales, en la capacidad de la plataforma Manhattan Active para apoyar a Meny y NorgesGruppen", finaliza Drøpping.

Craig Summers, Director General de UK, Irlanda y Países Nórdicos de Manhattan, añade: "Los retos geográficos y los sofisticados patrones de compra de los noruegos hacen que cumplir la promesa de marca sea todo un desafío. En Manhattan Active WM, Per, Vegard y sus equipos tienen una solución en la que la innovación, la agilidad y la flexibilidad están integradas en su propio ADN, lo que sitúa a NorgesGruppen en una buena posición para satisfacer las necesidades de sus clientes no sólo hoy, sino también en el futuro".