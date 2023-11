Todosegurosmedicos.com analiza las mejores ofertas de seguros médicos

Todosegurosmedicos.com, el comparador online más completo, detalla qué ofertas para particulares son las más interesantes en 2023-2024 El número de pólizas de salud privadas en España no para de crecer: un 7,04% en el primer semestre de 2023. En gran parte se debe a lo tensionado que está la sanidad pública y sus largas listas de espera. Un total de 793.521 pacientes estaban esperando para operarse al finalizar 2022, un 12,28% más que en el primer semestre, según el Ministerio de Sanidad.

Con este panorama no es extraño que cada vez más españoles opten por tener un seguro médico privado para proteger a su familia. Pero ¿cómo elegir el más adecuado y ahorrar a la par, en un momento en que la inflación en España sube cada día?

Tipos de seguros médicos

Existen diferentes tipos de seguros médicos para ajustarse a cada persona:

Básico. No incluye hospitalización ni operaciones.

No incluye hospitalización ni operaciones. Completo. Con todas las garantías cubiertas en los hospitales, centros de salud y médicos asociados a la aseguradora.

Con todas las garantías cubiertas en los hospitales, centros de salud y médicos asociados a la aseguradora. Con Reembolso. Posibilidad de tener asistencia médica en cualquier parte del mundo, aunque no esté en el cuadro médico de la aseguradora. Se paga y después la empresa reembolsa entre el 80-90% de los gastos. Además, en todas ellas se puede optar por:

Una póliza con copago : implica pagar una cantidad fija por cada servicio médico.

: implica pagar una cantidad fija por cada servicio médico. Con copago limitado . Se paga por cada asistencia hasta un tope anual: entre 300 y 500 €.

. Se paga por cada asistencia hasta un tope anual: entre 300 y 500 €. Sin copago. La prima mensual es más alta, pero no se abona nada más por visita médica. Las mejores promociones para 2023-2024

Por orden alfabético, los expertos de todosegurosmedicos.com aconsejan:

Aegon ofrece un descuento del 15% más un 8% adicional para pólizas familiares de dos asegurados y un 20% a partir de tres. Esta promoción se aplica a productos como "Salud Completo", con o sin copagos, y "Salud con reembolso", donde se reembolsa hasta el 80% de los gastos médicos. Esta oferta es válida hasta el 31 de marzo de 2024.

Asisa presenta una promoción escalonada durante los tres primeros años de vigencia del contrato de su nueva póliza: 20% el primer año, 15% el segundo y 10% el tercero. La oferta incluye varias opciones de seguros como "Esencial", "Momento", "Activa" y "Integral con reembolso". Esta oferta es válida hasta el 31 de enero de 2024.

Axa lanza una promoción para nuevas pólizas con tres meses de prima gratis, distribuidos en dos abonos en la primera anualidad y uno más tras la renovación. Además, regala el servicio "Tú médico Online" hasta finales de 2025. Se aplica a sus seguros "Óptima" y "Óptima Familiar", con distintas modalidades de copagos. La promoción es válida hasta el 14 de enero de 2024.

DKV ofrece un descuento del 33% en la póliza 2023-2024, que incrementa al 36% en ciertas localidades. Los descuentos se reducen progresivamente hasta el 2028. Además, ofrecen descuentos adicionales según la modalidad de pago y el número de pólizas nuevas contratadas. Se aplica a seguros "Integral" con distintas modalidades de copagos. Esta oferta es válida hasta el 31 de diciembre de 2023.

FIATC promete dos meses gratis en abril de 2024 y 2025, con descuentos adicionales para familias numerosas. Se aplica a todos sus seguros "Medifiatc", incluyendo opciones con y sin copagos, y con reembolsos en ciertas especialidades. Esta oferta es válida hasta el 31 de enero de 2024.

Nara ofrece hasta un 30% de descuento al contratar una nueva póliza de salud. La promoción incluye "Nara Smart" con descuentos del 25%, "Nara Flex" con un 30% de descuento, y "Nara Core" con un 25% de descuento. Esta oferta es válida hasta el 31 de enero de 2023.

Sanitas regala el complemento digital médico BlaU Platino al contratar una nueva póliza, que incluye servicios avanzados en salud mental, seguimiento de enfermedades y programas digitales. Se aplica a seguros como "Avanza", "Salud Más" y "Más familias", con distintos niveles de copagos y descuentos para pólizas familiares. La validez de esta promoción se extiende hasta el 1 de febrero de 2024.

Estas promociones reflejan la creciente competencia en el sector de seguros de salud y la búsqueda de las compañías por ofrecer opciones atractivas y adaptadas a las necesidades de sus clientes.

Aclaración. Esta es la selección realizada por los asesores de todosegurosmedicos.com. Pero hay más. Para ampliar información, los expertos recomiendan contactar con profesionales. Porque lo lógico es considerar varias opciones y comparar antes de tomar una decisión. El comparador online de todoseguros medicos.com también puede ser de gran ayuda en esta empresa.

