El Home Staging, una tendencia que permite revalorizar una vivienda para venderla más rápidamente, según La Casa Agency

El Home Staging es una estrategia que permite acelerar el proceso de venta de un inmueble hasta un 70% más rápido. La Casa Agency detecta 4 tendencias de Home Staging Una de las tendencia que más está destacando hoy en día en el mercado inmobiliario, se conoce como "Home Staging" y está emergiendo como una estrategia esencial para vender propiedades de manera más rápida y eficaz, según ha detectado La Casa Agency (www.lacasa.net), la red de inmobiliarias a nivel nacional.

Según explican los expertos inmobiliarios, el Home Staging es el arte de preparar y presentar una vivienda de manera atractiva para los posibles compradores, con el objetivo de maximizar su valor y acelerar su venta. Se trata de una práctica que comenzó ya hace varios años en EEUU y que se ha importado a España convirtiéndose en una herramienta indispensable en el mercado actual.

Desde La Casa explican que 3 de cada 4 anuncios inmobiliarios ya ponen en práctica el Home Staging lo que permite revalorizar una vivienda hasta un 10%. Por este motivo cada vez es más habitual entre los propietarios que acuden a una inmobiliaria solicitar este servicio que les ayude a sacar más rendimiento a la venta de su casa.

En esencia, el Home Staging consiste en transformar una propiedad para que luzca lo mejor posible y genere una fuerte impresión en los posibles compradores. Esto va más allá de una simple limpieza y organización; implica una cuidadosa planificación y diseño para realzar los puntos fuertes de la propiedad y minimizar sus debilidades.

4 tendencias clave en Home Staging

Desde La Casa Agency se han detectado 4 tendencias a la hora de revalorizar un inmueble aplicando esta técnica:

Minimalismo y despersonalización

Una de las tendencias más notables en el Home Staging actual es la adopción del minimalismo y la despersonalización. Esto significa la eliminación de objetos personales, fotos familiares y cualquier elemento que pueda distraer a los compradores potenciales. El objetivo es crear un lienzo neutro que permita a los posibles compradores imaginar cómo sería su vida en esa propiedad.

La estética minimalista no solo hace que las habitaciones parezcan más amplias y luminosas, sino que también aporta una sensación de frescura y orden que atrae a una amplia gama de compradores.

Con la creciente conciencia ambiental en la sociedad, el Eco Home Staging ha surgido como una tendencia en auge. Esta práctica se enfoca en la sostenibilidad al utilizar materiales y prácticas respetuosas con el medio ambiente. Muebles reciclados o fabricados con materiales sostenibles, iluminación LED de bajo consumo energético y productos de limpieza ecológicos son ejemplos de cómo se implementa esta tendencia.

Más allá de su compromiso con el planeta, el Eco Home Staging también puede atraer a compradores que valoran la sostenibilidad en sus vidas cotidianas. La estética natural y fresca que ofrece esta tendencia hace que una propiedad se sienta más acogedora y moderna.

En un mundo cada vez más digital, la tecnología y la realidad virtual están desempeñando un papel fundamental en el Home Staging. Los agentes inmobiliarios y los vendedores recurren a imágenes y videos de alta calidad, así como a recorridos virtuales en 3D para mostrar una propiedad de manera impresionante y atractiva.

La capacidad de explorar una propiedad desde la comodidad de un dispositivo digital se ha vuelto invaluable, especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19, que limitó las visitas físicas. Además, la tecnología permite la creación de representaciones virtuales que muestran cómo podría verse la propiedad con diferentes configuraciones, lo que ayuda a los compradores a visualizar su potencial.

El Home Staging ha evolucionado y ya no se trata únicamente de mostrar las características físicas de una vivienda; ahora se trata de vender un estilo de vida y una experiencia. Los vendedores pueden crear ambientes que reflejen un estilo de vida específico, como el lujo, la vida en la playa, el minimalismo o la vida familiar.

Esto se logra mediante la selección cuidadosa de muebles, decoración y accesorios que evocan el tema deseado. Por ejemplo, una propiedad costera podría presentar colores suaves, muebles de mimbre y decoración con motivos marinos. Al hacerlo, se apela a compradores que buscan esa experiencia de vida en particular. Desde La Casa Agency concluyen que el Home Staging en el mercado inmobiliario es una herramienta poderosa que puede marcar la diferencia entre una venta exitosa y una prolongada espera.

Aplicando las diferentes tendencias los vendedores pueden destacar en un mercado competitivo y ofrecer a los compradores una visión de su futuro hogar. En un mundo en constante cambio, la adaptación a estas tendencias es esencial para el éxito en la industria inmobiliaria. El Home Staging no es solo una transformación visual, sino una estrategia que cambia la percepción de una propiedad y acelera su venta.