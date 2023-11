Pabletes despunta en el sector infantil con su concepto de peluquerías

La red de franquicias de peluquerías infantil con mayor presencia en España impulsa su expansión con la selección de nuevos franquiciados En el corazón del sector de las peluquerías infantiles, Pabletes se posiciona como una marca pionera, ofreciendo un espacio exclusivo donde se fusiona el cuidado del cabello de los más pequeños con la diversión. Con una presencia y reputación ya consolidada en el mercado, Pabletes lanza una propuesta única a emprendedores con su proceso de selección de franquiciados, buscando reforzar su presencia en España y revolucionar el escenario de las franquicias con su modelo boutique.

La visión de Pabletes y su fundador ha sido siempre clara "ofrecer una experiencia única a los más pequeños, y una seguridad y satisfacción a los padres". Este enfoque ha permitido a la franquicia forjar una relación sólida con sus clientes y franquiciados, respaldada por una imagen corporativa joven, fresca y familiar, especialmente tras su restyling en 2022.

Pabletes, una franquicia sin precedentes: sector demandado y sin competencia

El sector de las peluquerías en España es uno de los más estables de la economía, y Pabletes ha sabido identificar y aprovechar una oportunidad única al centrarse en un nicho poco explorado pero amplio. Con esta proyección la cadena de Pabletes ha abierto más de una decena de franquicia rentables, inclusive multi-franquiciados, lo que la ha convertido en una propuesta de negocio ideal para grupos inversores o perfiles autoempleo que busquen una gestión sencilla y una alta tasa de recurrencia y facturación.

El proceso de selección de franquiciados por parte de Pabletes es comprometido y minucioso como su servicio, garantizando la calidad y la coherencia de la marca a través de sus peluquerías. El equipo directivo de Pabletes se involucra activamente en todos los aspectos, desde la búsqueda y negociación del local hasta la formación y selección del equipo y el apoyo continuo a sus franquiciados.

Un enfoque centrado en el franquiciado es fundamental para la expansión de Pabletes

El equipo franquiciador de Pabletes junto con Tormo Franquicias Consulting, ha diseñado un sistema de franquicia que asegura un crecimiento escalonado y una red solvente para invertir.

La reducida inversión total requerida de menos de 20.000 euros, la flexibilidad en la implantación, la facilidad de gestión diaria, la personalización de estrategias de marketing y la formación constante son solo algunas de las ventajas que ofrece la franquicia.

Este soporte integral ha propiciado un crecimiento sostenido de Pabletes, reflejado en la sólida cadena de salones operativos en toda España. Según José Antonio Gallego, director de Marketing de Pabletes, el rediseño del concepto no solo ha mejorado la experiencia de los clientes, sino que también ha facilitado la implementación y gestión del negocio por parte de los franquiciados tanto en centros comerciales como a pie de calle, lo que ha resultado en una franquicia altamente atractiva para emprendedores.

Una inversión inteligente en un mercado en crecimiento

Pabletes ha logrado destacar en un segmento del mercado con competencia elevada gracias a su modelo de negocio diferencial y especializado. Con una inversión incluyendo el canon de entrada de 19.000€ con equipamiento, imagen y decoración, know -how, entre otros, los franquiciados pueden iniciar un negocio listo para generar ingresos. El modelo de enseña está diseñado para ser económico y rentable a futuro.

Con planes de expansión audaces, Pabletes ofrece una oportunidad singular para aquellos interesados en unirse a una franquicia que está redefiniendo el sector de peluquerías infantiles con su enfoque innovador y su sólida estructura de negocio.