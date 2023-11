Los mejores aceites verdes son de Jaén o Granada, según Grupo All Stars

Jaén y Granada han recogido las mejores cosechas de aceites tempranos o verdes de la temporada, según se ha comprobado en la 7º Edición de la Fiesta POP, Primum Oleum Premium, que organiza Grupo All Stars. Las condiciones meteorológicas unidas al buen hacer del sector oleícola de ambas provincias han propiciado los Mejores Aceites POP de toda la Historia, según se explica desde Grupo All Stars La Fiesta POP es la pasarela de presentación de aceites verdes y de tendencias de la Navidad Gourmet más importante de España, impulsada por la iniciativa privada, y acaba de celebrar su VII Edición en Málaga capital. Más de 30 show cooking, elaborados por grandes de los fogones han redondeado el acto profesional más exquisito de Andalucía.

La 7º Fiesta POP también ha sido el escenario de presentación de Antequera Otoño Gourmet, unas sugerentes Jornadas Gastronómicas a modo de experiencias maridadas que tendrán lugar desde el 24 de noviembre y hasta el 3 de diciembre. Un proyecto del área de Turismo del Ayuntamiento de Antequera, con la colaboración de Bodegas Barbadillo a través de su distribuidor en la ciudad Sánchez Garrido y organizado por Grupo All Stars.

Entre los aceites POP 23 destacan los jienenses Oleonavas, que ha recibido el premio a la mejor cosecha del año y también Cucha que ha obtenido el Galardón POP 23 al formato inédito, por su original lata cilíndrica de 100 centímetros cúbicos. El aceite Invicto, recién aparecido en el mercado con un propuesta exclusiva y rompedora, ha alcanzado el Premio POP al lanzamiento Premium.

La almazara granadina Amarga y Pica, con una larga trayectoria de éxitos, también ha sido premiada por Grupo All Stars por la consolidación de la marca.

El especialista en soluciones sostenibles para el agua de hostelería, AUA Pure Water, ha recibido el premio a la Innovación Ecológica, mientras que el Ron Matusalem, famoso mundialmente, se ha hecho merecedor al trofeo que conmemora su 150º Aniversario de éxitos.

En total la Fiesta POP de Grupo All Stars en su VII Edición ha presentado las novedades de casi 100 empresas referentes que marcarán las tendencias gourmet de esta Navidad y del primer semestre de 2024. La Fiesta POP 23 se ha celebrado en Málaga capital, en el Hotel Ilunion, y ha reunido a un millar de profesionales de la hostelería excelente y el turismo de toda Andalucía.

Zamora, destino gourmet triunfa en la Costa del Sol

El destino invitado ha sido Zamora que ha realizado un gran despliegue de vinos majestuosos, llegados de Denominaciones de Origen tan emblemáticas como Toro o Tierra de Vinos, además de los quesos de oveja más respetados nacional e internacionalmente. Dichos quesos serán los puntales de Fromago 2024, el encuentro más importante de la especialidad.

La Fiesta POP ha contado, igualmente, con la presencia de Vista Alegre, a través de su distribuidor en Málaga, Alba Hostelería, además del apoyo de empresas tan potentes como Heineken.

Los grandes vinos de España y Europa en la POP 23

Las novedades de las grandes bodegas españolas son protagonistas absolutas de esta Navidad, como se ha hecho patente en la Fiesta POP. En este sentido la VII Fiesta POP – Málaga Magnum ha reunido los grandes vinos artesanales de: Ribera de Duero, Rioja, León, Ourense, Ávila, Granada, Jerez y Málaga, ya referentes para la clientela exquisita.

Entresierras, distribuidora malagueña de referencia, ha mostrado lo mejor de Ribera del Duero: Rodma, Asenjo y Manso, además de Bosque de Matasnos, junto al ribeiro singular de Coto de Gomariz y el valor de Ronda, Descalzos Viejos.

La distribuidora granadina, Bodegas Mar, ha traído desde Motril 10 referencias imprescindibles para quienes aprecian los vinos: la Selección Nacional, con los siguientes valores: Calvente, de Jete,Granada; Victoria Ordóñez, de Málaga; Sedella, de Sedella, Málaga; Palacios Remondo, de Alfaro, La Rioja; Raúl Pérez, de Valtuille de Abajo, León; Alta Alella, de Alella, Barcelona; Santa Petronila, de Jerez de la Frontera, Cádiz; Soto y Manrique, de Cebreros, Ávila; Loess, de Roa, Burgos; Caraballas, de Medina del Campo, Valladolid.

Bodegas Gallardo, de Vejer de la Frontera, en Cádiz, ha puesto la nota joven, con sus 153 años de vida, con Sol de Naranja, un vino de naranja muy singular listo para beberse y comerse.

El toque internacional ha venido desde Italia con el mejor Prosecco del Mundo, Astoria, título otorgado por el jurado más respetado de aquel país: Vinitalia.

Ron Matusalem, 150 años en cabeza de los espirituosos

El capítulo de grandes bebidas en Málaga Magnum ha contado con Ron Matusalem, protagonista de excepción por su 150º Aniversario mundial, celebrado con nuevos formatos.

GauGin, la ginebra más mediterránea del momento, malagueña distinguida por los botánicos de la Sierra de las Nieves, ha puesto su nota joven en esta cita gourmet.

Jamones de Leyenda

La VII Fiesta POP – Jamones de Leyenda también ha presentado la selección de los mejores jamones ibéricos para un tiempo navideño que protagonizan históricamente. Las propuestas han llegado de las Denominaciones de Origen históricas: Los Pedroches, Jabugo, Guijuelo, experiencias únicas para cualquier paladar.