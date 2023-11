Schmidt Groupe abre su tienda 900 en la ciudad de Castellón

Schmidt Groupe, líder del mobiliario a medida para el hogar, vive en 2023 un año excepcional en datos de expansión. Con 67 nuevos puntos de venta a finales de octubre, ahora ve la luz su tienda número 900 que ha abierto sus puertas este 10 de noviembre en Castellón Fundada hace 18 años, la filial española de Schmidt Groupe, firma de mobiliario a medida, continúa su expansión, logrando importantes avances. Y es que, Schmidt tiene en España con 82 tiendas, 9 de las cuales han abierto sus puertas este año 2023, como demostración del dinamismo de expansión del Grupo.

Para lograr estos datos positivos y ampliar la huella territorial y la notoriedad de la marca Schmidt, los 27 empleados de la filial española trabajan en apoyo con el equipo de la sede de Alsacia, fijando importantes y ambiciosos objetivos de crecimiento que les permita ampliar la red a nuevas zonas.

La 900 tienda de Schmidt Groupe abre sus puertas en Castellón

La firma Schmidt, reconocida por la calidad de su know-how y líder en el sector del mobiliario y la decoración, ha abierto su nueva tienda en Castellón, Comunidad Valenciana, ubicada en la Avenida de València, 7, siguiendo su filosofía creando un espacio que sigue el modelo del nuevo diseño de tiendas Schmidt.

Santiago Barreda Melia, el propietario de la tienda, está encantado de formar parte de la aventura y explica que, "desde mi primer contacto con el Responsable de Expansión, me enamoré de la marca y supe que quería trabajar con Schmidt. Me enamoré de la marca a medida que evolucionaba mi proyecto: la historia, la filosofía, la hiperpersonalización y las capacidades industriales son, sin duda, los elementos que motivaron mi elección. Me gustaría dar las gracias a toda la familia Schmidt Groupe por el excelente trabajo que están realizando en nuestro mercado".

Por su parte, Luis Jimenez, Director de la filial española, comenta: "Siempre es un placer abrir una nueva tienda y lo llevamos haciendo desde que llegamos a España. A veces, es necesario pararse un momento y enorgullecerse de lo conseguido: acabamos de abrir la tienda de Castellón, la 82ª, en poco más de quince años. Cuando se empezó, la marca Schmidt no era muy conocida en el país. Hoy es la primera marca especializada en España. Es un orgullo que se abra la tienda número 900 del Grupo en España".

Plan estratégico 2030 de Schmidt Groupe

En el marco de su plan estratégico 2030, Schmidt Groupe se ha fijado el objetivo de alcanzar las 1.000 tiendas. El crecimiento excepcional de aperturas de tiendas en 2023 confirma la solidez del Grupo y la fuerza de su red, tanto en Francia como a nivel internacional.

Esta última apertura de la tienda número 900 en España ha demostrado la voluntad de Schmidt de proseguir su desarrollo y reforzar su presencia en el mercado europeo. "Schmidt es reconocido por la calidad y la durabilidad de sus productos, fabricados en Alsacia a través de un modelo honesto para las personas y el planeta. Se trata de un verdadero elemento de diferenciación que permite consolidar la posición de liderazgo", concluye Laurence Negroni, Directora Comercial Internacional.