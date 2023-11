¿Cómo se puede aumentar el valor de la vivienda con una reforma integral?, por Reformas Madrid Integrales

Realizar un proyecto de reforma integral en una casa no solo mejora la comodidad de los habitantes, sino que también sirve para aumentar el valor de la vivienda.

Con respecto a esto, los especialistas de Reformas Madrid Integrales comentan que una reforma completa que se ejecuta de manera exitosa puede provocar que el valor de un inmueble ascienda hasta en un 40 %.

Para ello, los profesionales de la empresa de reformas integrales en Madrid indican que, hoy en día, uno de los factores principales es la eficiencia energética. A su vez, para conseguir una mejoría en este aspecto es posible adquirir equipos de climatización modernos y mejorar el aislamiento térmico de la propiedad. Otras obras que agregan valor son la creación de espacios amplios y luminosos y las reformas de baños y cocinas.

Los hogares más eficientes en materia de energía tienen un precio más alto Actualmente, hay distintos aspectos que pueden incluirse dentro de un proyecto de reforma integral de una propiedad para mejorar su eficiencia energética y, por lo tanto, su valor de mercado. En primer lugar, es necesario considerar el aislamiento térmico que ofrecen puertas y ventanas. Si este no es adecuado, existen distintas soluciones como la inyección de aislamiento en cámaras o la instalación de carpintería con materiales que ofrecen mayor protección frente al clima. También es importante que la fachada cuente con un revestimiento exterior adecuado.

Con respecto a los equipos de climatización, a día de hoy es posible recurrir a distintas opciones eficientes como, por ejemplo, las calderas de biomasa. En este mismo sentido, los dispositivos de iluminación LED consumen menos electricidad, son durables y producen un menor nivel de emisiones de CO₂. Por último, si se trata de una casa, la instalación de paneles solares también contribuye a mejorar el precio de una vivienda en el mercado.

Reformas Madrid Integrales y sus reformas de baños y cocinas Tanto el baño como la cocina sufren más deterioro que otras estancias por el paso del tiempo. Además, el diseño y el equipamiento de ambos puede quedar obsoleto con rapidez. Entonces, al mejorar elementos como, por ejemplo, mamparas, grifos, electrodomésticos o azulejos es posible revalorizar la vivienda.

Por otro lado, durante la realización de una obra de reforma integral es conveniente adecentar suelos y paredes. Tanto la suciedad como el desgaste dan una mala impresión, por lo que este es otro de los factores clave para mejorar el valor de un inmueble. En el caso de los suelos, una opción no muy costosa es la instalación de vinilos. En cuanto a las paredes, es conveniente pintarlas con colores neutros o claros.

Con el apoyo de los profesionales de Reformas Madrid Integrales es posible llevar adelante distintos proyectos de reformas integrales en Madrid para revalorizar una vivienda.