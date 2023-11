Calidad, garantía y economía en MID Car. La revolución de los vehículos de segunda mano

El mercado de coches de ocasión es uno de los más activos en cuanto a la compraventa de vehículos mensuales, por las facilidades que supone adquirir un vehículo de segunda mano.

Si bien las últimas cifras del mes de septiembre registraron una caída del 4 %, los números de ventas acumuladas en España siguen reflejando un crecimiento positivo entre enero y septiembre (un 2,2 % más que en 2022) con más de dos unidades usadas vendidas por cada unidad nueva.

En este contexto, MID Car es un concesionario en Madrid con más de 10 años de experiencia en la venta de vehículos de ocasión certificados que combinan calidad, garantía y economía en un solo lugar.

Las ventajas de adquirir un coche de segunda mano La evolución del mercado de los coches de segunda mano continúa en un crecimiento constante, impulsado por diversas razones como la demanda de vehículos más asequibles, la subida de los precios de los modelos nuevos, la profesionalización y especialización de este segmento y los extensos tiempos de espera en la adquisición de las unidades nuevas.

Comprar un coche de ocasión supone una serie de ventajas como el ahorro inicial, dado que se puede comprar un coche usado con tan solo 2-3 años de uso a un coste muy bajo en comparación a uno nuevo, con revisiones y mantenimientos más económicos que en un concesionario oficial. También su depreciación es menor respecto a los de kilómetro 0, a la hora de revenderlo no se pierde tanto dinero y los interesados pueden acceder a muchos vehículos diésel o de gasolina de valiosas marcas que fueron utilizados principalmente por empresas de renting.

En este contexto, MID Car emerge con una gran variedad en stock de marcas que están en constante rotación y se adaptan a los gustos y la economía de cada cliente.

Asimismo, el concesionario madrileño en sus instalaciones de Torrejón de Ardoz destaca por un estricto proceso de selección y verificación de las unidades, ejecutado por profesionales técnicos altamente cualificados

Por otro lado, los coches de segunda mano de MID Car incluyen un historial de mantenimiento completo e informes de tráfico, una garantía mecánica real de 12 meses con IVA incluido y sin límite de kilómetros (cubre hasta 2.500 € en posibles averías), además de una financiación flexible del 100 % de la unidad sin entrada.

Muchos clientes particulares, autónomos y de empresas valoran también la atención personalizada de los vendedores del concesionario y la celeridad del servicio posventa para resolver todo lo relativo a la documentación y trámites administrativos.

Amplio catálogo de vehículos El concesionario despliega en su página web un amplio abanico de vehículos de segunda mano con marcas como Audi, Bmw, Citroën, Fiat, Honda, Opel, Peugeot, Renault, Dacia, etc. que tienen una antigüedad que va desde el 2012 al 2018.

Actualmente, cuentan con un mayor número de coches diésel, pero también disponen de coches de gasolina e híbridos.

Finalmente, cabe destacar que MID Car trabaja con unidades nacionales (no de importación) para garantizar la seguridad del cliente en cuanto a historiales de mantenimiento y kilometrajes certificados.