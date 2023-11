Las ventajas de alojarse en los Hollywood by the sea hotel de Hollywood Beach Hotels

Ubicado entre Miami y Fort Lauderdale, Hollywood Beach es un barrio en el que es posible disfrutar de un amplio tramo de costa. Este espacio resulta perfecto para pasar unas vacaciones o vivir una escapada romántica. Además de acceder a la playa, hay muchas actividades para desarrollar en esta zona. Por ejemplo, con el tranvía que va desde la costa al centro de la ciudad, se puede descubrir la rica cultura de este lugar.

Por otro lado, en el paseo marítimo suele haber numerosos artistas de música en vivo y distintos festivales de temporada. Este espacio también es ideal para disfrutar de una cena con mariscos frescos y otros productos de mar. Ahora bien, a la hora de buscar alojamiento una de las mejores opciones es recurrir a uno de los Hollywood by the sea hotel de Hollywood Beach Hotels. Los 23 establecimientos que integran la oferta de esta empresa están ubicados a unos pocos pasos de la playa.

Los hoteles frente al mar de Hollywood Beach Hotels El edificio principal de esta cadena hotelera es el de The Seagull Hotel, cuyo nombre ha sido inspirado por las gaviotas que se pueden ver planeando por sus alrededores. Este alojamiento cuenta con una gran variedad de comodidades y servicios y es uno de los favoritos de los turistas que buscan una experiencia relajada frente a la playa.

Otra de las opciones que ofrece esta empresa es el hotel Atlantic Breeze, ubicado a unos metros de Hollywood Beach. Las espaciosas habitaciones de este edificio permiten disfrutar de vistas hermosas y cuentan con todas las comodidades necesarias para una estadía confortable. A su vez, The Bluewave Hotel destaca por su piscina y por tener una zona exterior con asientos cómodos que resultan ideales para relajarse y disfrutar de la suave brisa marina.

Por otra parte, Hollywood Beach Hotels cuenta con Casa Pellegrino, un hotel boutique en el que se combina la belleza del océano con la calidez del estilo italiano. Este establecimiento dispone de bellos jardines con pequeñas fuentes, mesas y sillas que los huéspedes pueden disfrutar.

Actividades en Hollywood Beach Además de disfrutar de los múltiples servicios de estos establecimientos de Hollywood Beach Hotels, en esta área es posible acceder a distintos parques naturales, muelles y teatros. En estos espacios se realizan conciertos o se proyectan películas que se pueden disfrutar por una pequeña tarifa. Además, en las cercanías de este barrio hay 4 casinos y una amplia oferta de actividades nocturnas y diurnas. Con respecto a esto último, en Hollywood Beach los visitantes pueden realizar distintos deportes acuáticos y excursiones como, por ejemplo, un viaje de avistamiento de delfines.

Desde cualquier de los Hollywood by the sea hotel de Hollywood Beach Hotels es posible disfrutar de la playa y las múltiples actividades que esta zona ofrece.